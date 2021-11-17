Захищає печінку і олужує організм: нутриціолог назвала рослину, корисну кожному

Селера (фото: рexels.com)

Чим корисні стебла селери

Містять цілий набір антиоксидантів: вітамін С, бета-каротин, флавоноїди ... всього 12 різних антиоксидантів!

А антиоксиданти - це ті речовини, які захищають клітини від пошкоджень, бережуть наше здоров'я і забезпечують квітучий зовнішній вигляд.

Мають протизапальні властивості, які забезпечуються аж 25-ма різними протизапальними речовинами.

Саме вони надають оздоровчий ефект на всі системи організму. Але ж запалення - головна причина і больових відчуттів, і підвищеної температури тіла, і численних захворювань. Наприклад, таких як остеопороз, розацея, екзема, висип, артрит…

Як краще їсти селеру (фото: рexels.com)

Багаті вітамінами і мінералами: вітаміни К, С, а, фолієва кислота, магній, залізо, калій, кальцій (!), фосфор, натрій…

Містять величезну кількість розчинної клітковини, яка не тільки годує нашу дружню мікрофлору в кишечнику, але і усуває запори і є "листоношею", до якого прикріплюються відпрацьовані гормони, які необхідно вивести з організму з каловими масами. І саме тому я - за те, щоб їсти цілі стебла селери, а не пити сік з нього. Адже в соку немає клітковини!

яка не тільки годує нашу дружню мікрофлору в кишечнику, але і усуває запори і є "листоношею", до якого прикріплюються відпрацьовані гормони, які необхідно вивести з організму з каловими масами. І саме тому Адже в соку немає клітковини! Володіти олужувальним ефектом для організму, завдяки вмісту магнію, заліза і соди. В результаті селера, можна сказати, знешкоджує ті продукти харчування, які, навпаки, знижують pH (наприклад, кава, сухофрукти або фруктові соки).

В результаті селера, можна сказати, знешкоджує ті продукти харчування, які, навпаки, знижують pH (наприклад, кава, сухофрукти або фруктові соки). Захищають нашу печінку, тим самим покращуючи її функції і допомагаючи в роботі. Адже саме антиоксиданти мають кращий ефект на оздоровленні клітин печінки.

З приводу індивідуальних протипоказань проконсультуйтеся зі своїм лікарем.