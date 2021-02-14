Сніданок, обід і вечеря: нутриціолог дала просте і корисне меню для зайнятих

Нутриціолог Надя Андрєєва розповіла, що їсти тим, хто вічно зайнятий і не може витрачати багато часу на приготування.
У своєму мікроблозі в Instagram вона дала докладне меню для зайнятих людей.
"Сучасний ритм життя з численними завданнями, бажанням бути і турботливою мамою, і красивою, доглянутою дружиною, а також, обов'язковим працівником і багато чого іншого може зовсім не залишити часу для приготування смачних і різноманітних страв. А як ми знаємо, саме повноцінне, збалансоване харчування - фундамент нашого здоров'я і енергії", - розповіла Надя і дала меню для тих, кому ніколи.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)
Вона також звернула увагу, що це приблизний розрахунок білків, жирів, вуглеводів і калорій, бо ж багато чого залежить від вашої фізичної активності, віку і стану здоров'я.
"Денної розрахунок БЖУ:
Тушковані овочі з ікрою і яйцем:
Потушкуйте кабачок/цукіні, жменя червоної капусти, помідор (посоліть, при подачі полийте лимонним соком, оливковою олією)
+ 4 ст. л. запечених коренеплодів (буряк / морква / редька / пастернак / батат)
+ Жменю гарбузового насіння або 1/2 авокадо
+ Ікра лосося
+ Яйце
Білки 26 гр
Вуглеводи 38 гр
Жири 35 гр
Риба з овочами:
Запечена риба (сібас, лосось)
+ Овочевий салат з оливковою олією
+ 4 ст. л. відварного кіноа або зеленої гречки
+ Посипте кінзою, петрушкою, кропом
Білки 44 гр
Вуглеводи 33 гр
Жири 22 гр
Чашка темних ягід (у т. ч. лохина, чорна смородина) з кокосовими / коров'ячими вершками (якщо немає чутливості до молочних продуктів) і 1-3 ст. л. насіння чіа
Білки 6 гр
Вуглеводи 10 гр
Жири 10 гр
Запечений нут і овочі:
2 жмені припущених або сирих овочів (кабачки, брокколі, цвітна капуста, листя салату рукола) з оливковою олією, сіллю і лимонним соком
+ Запечений нут (відваріть попередньо замочений нут, трохи запечіть в духовці зі спеціями) - можна зробити заздалегідь і на кілька разів
+ Жменю розмоченого мигдалю або фісташок
Білки 19 гр
Вуглеводи 28 гр
Жири 23 гр
Раніше Надя Андрєєва нагадала, що піклуватися про те, щоб печінка виробляла якісну жовч в достатній кількості, необхідно всім. Читайте, як допомогти печінці і жовчному міхуру.