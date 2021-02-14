UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Завтрак, обед и ужин: нутрициолог дала просто и полезное меню для занятых

Автор: Lite

Нутрициолог Надя Андреева рассказала, что есть тем, кто вечно занят - и не может тратить много времени на готовку.

В своем микроблоге в Instagram она дала подробное меню для занятых людей.

Популярные новости
Евгений Клопотенко показал, как готовить уникальный "украинский круассан" 13 января 2021
Диетолог раскрыла правду о влиянии сахара на кожу и предложила решение 12 февраля 2021
Клопотенко представил самый популярный рецепт 2020 года среди украинцев 16 января 2021
Судья проекта "МастерШеф" дала рецепт традиционной кутьи и узвара 06 января 2021
Пить или не пить: доктор рассказала неизвестные факты о кофе с молоком 30 декабря 2020
Евгений Клопотенко показал рецепт идеальных жареных карасей по-украински 14 января 2021
Клопотенко рассказал, чем заменить селедку под шубой: в разы вкуснее! 30 декабря 2020
Евгений Клопотенко поделился авторским новогодним меню из простых и оригинальных блюд 29 декабря 2020
Качественная желчь: нутрициолог рассказала, как поддержать печень и желчный пузырь 08 февраля 2021
Известный кулинар поделился простым рецептом блинов с секретным ингредиентом 09 февраля 2021

"Современный ритм жизни с многочисленными задачами, желанием быть и заботливой мамой, и красивой, ухоженной женой, а также, обязательным сотрудником и многое другое может совсем не оставить времени для приготовления вкусных и разнообразных блюд. А как мы знаем, именно полноценное, сбалансированное питание - фундамент нашего здоровья и энергии", - рассказала Надя и дала меню для тех, кому некогда.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Она также обратила внимание, что это примерный расчет белков, жиров, углеводов и калорий, так как многое зависит от вашей физической активности, возраста и состояния здоровья.

"Дневной расчет БЖУ:

  • Белки 95 гр
  • Углеводы 109 гр
  • Жиры 90 гр
  • Калории 1790 ккал

Завтрак:

Тушеные овощи с икрой и яйцом:

Потушите кабачок/цукини, горсть красной капусты, помидор (осолите, при подаче полейте лимонным соком, оливковым маслом)

+ 4 ст.л. запеченных корнеплодов (свекла / морковь / редька / пастернак / батат)

+ Горсть тыквенных семечек или 1/2 авокадо

+ Икра лосося

+ Яйцо

Белки 26 гр

Углеводы 38 гр

Жиры 35 гр

Обед

Рыба с овощами:

Запеченная рыба (сибас, лосось)

+ Овощной салат с оливковым маслом

+ 4 ст.л. отварного киноа или зеленой гречки

+ Посыпьте кинзой, петрушкой, укропом

Белки 44 гр

Углеводы 33 гр

Жиры 22 гр

Перекус

Чашка темных ягод (в т.ч. голубика, черная смородина) с кокосовыми/коровьими сливками (если нет чувствительности к молочным продуктам) и 1-3 ст.л. семян чиа

Белки 6 гр

Углеводы 10 гр

Жиры 10 гр

Ужин

Запеченный нут и овощи:

2 горсти припущенных или сырых овощей (кабачок, брокколи, цветная капуста, листья салата, руккола) с оливковым маслом, солью и лимонным соком

+ Запеченный нут (отварите предварительно замоченный нут, немного запеките в духовке со специями) - можно сделать заранее и на несколько раз

+ Горсть размоченного миндаля или фисташек

Белки 19 гр

Углеводы 28 гр

Жиры 23 гр

Раньше Надя Андреева напомнила, что заботиться о том, чтобы печень производила качественную желчь в достаточном количестве, необходимо всем. Читайте, как помочь печени и желчному пузырю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины здоровьездоровое питаниездоровая еда
Читайте также
Сильнейшая магнитная буря накроет Землю в феврале: специалисты назвали дату
Топ-5 продуктов для женской красоты и молодости: чек-лист от косметолога
Прогноз погоды