Завтрак, обед и ужин: нутрициолог дала просто и полезное меню для занятых

Нутрициолог Надя Андреева рассказала, что есть тем, кто вечно занят - и не может тратить много времени на готовку.
В своем микроблоге в Instagram она дала подробное меню для занятых людей.
"Современный ритм жизни с многочисленными задачами, желанием быть и заботливой мамой, и красивой, ухоженной женой, а также, обязательным сотрудником и многое другое может совсем не оставить времени для приготовления вкусных и разнообразных блюд. А как мы знаем, именно полноценное, сбалансированное питание - фундамент нашего здоровья и энергии", - рассказала Надя и дала меню для тех, кому некогда.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)
Она также обратила внимание, что это примерный расчет белков, жиров, углеводов и калорий, так как многое зависит от вашей физической активности, возраста и состояния здоровья.
"Дневной расчет БЖУ:
Тушеные овощи с икрой и яйцом:
Потушите кабачок/цукини, горсть красной капусты, помидор (осолите, при подаче полейте лимонным соком, оливковым маслом)
+ 4 ст.л. запеченных корнеплодов (свекла / морковь / редька / пастернак / батат)
+ Горсть тыквенных семечек или 1/2 авокадо
+ Икра лосося
+ Яйцо
Белки 26 гр
Углеводы 38 гр
Жиры 35 гр
Рыба с овощами:
Запеченная рыба (сибас, лосось)
+ Овощной салат с оливковым маслом
+ 4 ст.л. отварного киноа или зеленой гречки
+ Посыпьте кинзой, петрушкой, укропом
Белки 44 гр
Углеводы 33 гр
Жиры 22 гр
Чашка темных ягод (в т.ч. голубика, черная смородина) с кокосовыми/коровьими сливками (если нет чувствительности к молочным продуктам) и 1-3 ст.л. семян чиа
Белки 6 гр
Углеводы 10 гр
Жиры 10 гр
Запеченный нут и овощи:
2 горсти припущенных или сырых овощей (кабачок, брокколи, цветная капуста, листья салата, руккола) с оливковым маслом, солью и лимонным соком
+ Запеченный нут (отварите предварительно замоченный нут, немного запеките в духовке со специями) - можно сделать заранее и на несколько раз
+ Горсть размоченного миндаля или фисташек
Белки 19 гр
Углеводы 28 гр
Жиры 23 гр
Раньше Надя Андреева напомнила, что заботиться о том, чтобы печень производила качественную желчь в достаточном количестве, необходимо всем. Читайте, как помочь печени и желчному пузырю.