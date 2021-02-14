Завтрак, обед и ужин: нутрициолог дала просто и полезное меню для занятых

"Современный ритм жизни с многочисленными задачами, желанием быть и заботливой мамой, и красивой, ухоженной женой, а также, обязательным сотрудником и многое другое может совсем не оставить времени для приготовления вкусных и разнообразных блюд. А как мы знаем, именно полноценное, сбалансированное питание - фундамент нашего здоровья и энергии", - рассказала Надя и дала меню для тех, кому некогда.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Она также обратила внимание, что это примерный расчет белков, жиров, углеводов и калорий, так как многое зависит от вашей физической активности, возраста и состояния здоровья.

"Дневной расчет БЖУ:

Белки 95 гр

Углеводы 109 гр

Жиры 90 гр

Калории 1790 ккал

Завтрак:

Тушеные овощи с икрой и яйцом:

Потушите кабачок/цукини, горсть красной капусты, помидор (осолите, при подаче полейте лимонным соком, оливковым маслом)

+ 4 ст.л. запеченных корнеплодов (свекла / морковь / редька / пастернак / батат)

+ Горсть тыквенных семечек или 1/2 авокадо

+ Икра лосося

+ Яйцо

Белки 26 гр

Углеводы 38 гр

Жиры 35 гр

Обед

Рыба с овощами:

Запеченная рыба (сибас, лосось)

+ Овощной салат с оливковым маслом

+ 4 ст.л. отварного киноа или зеленой гречки

+ Посыпьте кинзой, петрушкой, укропом

Белки 44 гр

Углеводы 33 гр

Жиры 22 гр

Перекус

Чашка темных ягод (в т.ч. голубика, черная смородина) с кокосовыми/коровьими сливками (если нет чувствительности к молочным продуктам) и 1-3 ст.л. семян чиа

Белки 6 гр

Углеводы 10 гр

Жиры 10 гр

Ужин

Запеченный нут и овощи:

2 горсти припущенных или сырых овощей (кабачок, брокколи, цветная капуста, листья салата, руккола) с оливковым маслом, солью и лимонным соком

+ Запеченный нут (отварите предварительно замоченный нут, немного запеките в духовке со специями) - можно сделать заранее и на несколько раз

+ Горсть размоченного миндаля или фисташек

Белки 19 гр

Углеводы 28 гр

Жиры 23 гр