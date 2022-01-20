ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рідке золото: нутриціолог розповіла, чим так корисне аюрведичне масло гхі

Новость на русском →
Четвер 20 січня 2022 19:38
Рідке золото: нутриціолог розповіла, чим так корисне аюрведичне масло гхі Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Масло Гхі в Індії називають рідким золотом, а його користь складно переоцінити. Цей аюрведичний продукт має масу переваг.

Нутриціолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram розкрила правду про масло гхі.

Гхі - це різновид топленого масла. У ньому більше жиру, ніж у вершковому маслі, через те, що з нього видалені і вода, і сухі речовини молока.

Топлене масло виробляється шляхом нагрівання вершкового масла, щоб відокремити рідкі і тверді частини молока від жиру.

Рідке золото: нутриціолог розповіла, чим так корисне аюрведичне масло гхі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для виробництва 1 літра гхі необхідно 1,7 літра вершків. Для цього має бути перероблено (отсепаровано) 28-30 літрів молока. Вершки збиваються в масло, яке протягом декількох годин (в залежності від кількості масла, в середньому 1 год на 1 кг) витоплюється на повільному вогні.

Топлене масло було створено для запобігання псування масла в теплу погоду.
І активно використовується в Індії, як в кулінарії, так і в косметології та медицині.

Це масло використовують для приготування, і для цього є кілька причин:

1. Топлене масло має високу температуру димлення, тобто температуру, при якій жири стають летючими і починають диміти - 250°

2. Стабільне при температурній обробці і не виділяє канцерогенів

3. Топлене масло повністю не містить лактози (молочного цукру) і казеїну (молочного білка), в той час як вершкове масло містить невелику кількість кожного з них. Для людей, у яких є алергія або чутливість до цих молочних компонентів, кращим вибором буде топлене масло.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Анна Єлькіна розповіла, як відновити емоційний і енергетичний балланс.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Поради нутриціолога
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Тримай злодія! Дивіться відео про українські пісні, які були вкрадені у нас росіянами
Тримай злодія! Дивіться відео про українські пісні, які були вкрадені у нас росіянами