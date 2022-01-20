Рідке золото: нутриціолог розповіла, чим так корисне аюрведичне масло гхі

Гхі - це різновид топленого масла. У ньому більше жиру, ніж у вершковому маслі, через те, що з нього видалені і вода, і сухі речовини молока.



Топлене масло виробляється шляхом нагрівання вершкового масла, щоб відокремити рідкі і тверді частини молока від жиру.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для виробництва 1 літра гхі необхідно 1,7 літра вершків. Для цього має бути перероблено (отсепаровано) 28-30 літрів молока. Вершки збиваються в масло, яке протягом декількох годин (в залежності від кількості масла, в середньому 1 год на 1 кг) витоплюється на повільному вогні.



Топлене масло було створено для запобігання псування масла в теплу погоду.

І активно використовується в Індії, як в кулінарії, так і в косметології та медицині.



Це масло використовують для приготування, і для цього є кілька причин:

1. Топлене масло має високу температуру димлення, тобто температуру, при якій жири стають летючими і починають диміти - 250°

2. Стабільне при температурній обробці і не виділяє канцерогенів

3. Топлене масло повністю не містить лактози (молочного цукру) і казеїну (молочного білка), в той час як вершкове масло містить невелику кількість кожного з них. Для людей, у яких є алергія або чутливість до цих молочних компонентів, кращим вибором буде топлене масло.