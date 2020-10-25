Очікуються важливі випробування: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 26 жовтня по 1 листопада

Гороскоп на кінець жовтня свідчить про те, що цей період буде складним для всіх представників зодіакального сузір'я. Доведеться розв'язувати важливі питання і проблеми, вирішувати конфлікти в особистих стосунках і деяких чекають кардинальні зміни в житті.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку з 26 жовтня по 1 листопада, і повідомили, кому зірки обіцяють удачу і кохання. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен

Постарайтеся стримувати негативні емоції та відпустити позитивні, це допоможе стати мудрішими та сильнішими. Близьким потрібно продемонструвати свою любов і тримати себе в руках, якщо виникне загроза скандалу. Друга половина тижня буде вдалою для зміни іміджу і покупки нового одягу. Приділіть увагу зовнішності – це приверне протилежну стать і допоможе в пошуках роботи. Стежте за здоров'ям і не перевтомлюйтеся.

Телець

Початок тижня буде під впливом Меркурія і Сонця, і Тельців очікують великі зміни в житті, не факт, що приємні. Постарайтеся бути уважними до інформації та відокремлювати правду від неправди, оскільки ймовірно скупчення ошуканців навколо вас. З 28 жовтня настане сприятливий період у всіх сферах життя, а особливо в коханні. Більше рухайтеся, займайтеся спортом і в кінці тижня вирушайте в подорож.

Близнюки

Понеділок і вівторок будуть насичені негативною енергетикою, але з середи ситуація почне поліпшуватися. Кінець тижня стане продуктивним, а планети будуть нести успіх та позитив. Сміливо беріться за нові справи, важливі та відповідальні. Також зірки обіцяють успіх у фінансовому плані й у розв'язання майнових питань.

Рак

Астрологи нагадують Ракам, що щастя полягає не тільки в отриманні, але й у відмові від чогось. У найближчий тиждень настає ідеальний час для того, щоб позбутися від негативу – у спогадах, звичках. Планети допоможуть дізнатися таємниці, які раніше були старанно приховані. Вдалими будуть укладання угод, розв'язання юридичних проблем. Наприкінці тижня присвятіть час спілкуванню і романтиці.

Леви

Уникайте спілкування з негативними людьми, оскільки можете заразитися негативною енергією. Замість романтики Левам варто приділити час навчанню і придбанню нових навичок. Інтелектуальна робота пройде на відмінно, а ось в поїздки варто збиратися ретельно та уважно. Якщо захочеться щось змінити – приберіть вдома, зробіть перестановку, купіть щось додому.

Діва

Всі сили кидайте на роботу, бізнес і фінансові питання. Любовна сфера активізується самостійно і не виключено, що Діва зустріне людину, що стане половинкою або кращим другом. Почніть тиждень з прибирання та викидання непотрібних речей. Складіть план покупок на місяць вперед і перевірте фінансові накопичення. Відвідайте батьків.

Терези

Початок тижня буде нервовим і постарайтеся зблизитися з родичами. Займіться шопінгом, зробіть позапланові подарунки дітям, коханій людині, батькам. На вихідних варто як слід відпочити та відволіктися. Не ризикуйте і стримуйте в собі тягу до азарту. У вас з'явиться мотивація і нові джерела знань і бажань. Чекайте натхнення удачі з 28 жовтня.

Скорпіон

Вам варто боротися із заздрістю, через те, що це відчуття стане руйнівним на цьому тижні. Воно вплине на робочі плани, призведе до невпевненості, погіршить самопочуття. У роботі вам знадобиться чесність і порядність. Сфокусуйтеся на своїх досягненнях і зірки допоможуть вам знайти продуктивність, зміцнити здоров'я і моральний дух. Не дивіться в минуле, подбайте про своє сьогодення.

Стрілець

У вас починається вдалий період для любові, сім'ї та друзів. Спілкування з близькими допоможе підвищити енергетику і привернути удачу, а також заручитися підтримкою в сьогоденні та майбутньому. У фінансовій сфері буде везти у всіх напрямках, з'являться нові джерела доходу. Поліпшити настрій допоможе шопінг.

Козоріг

Нові зустрічі та знайомства на цьому тижні стануть корисними, не варто замикатися в собі. Прислухайтеся до порад оточення після 28 жовтня. Можлива потужна опозиція на роботі й в бізнесі, активізуються вороги та недоброзичливці. З партнерами та клієнтами проявіть гнучкість. На початку тижня будьте обережні – своїми діями ви можете когось образити. Не поступайтеся собі на шкоду тим, хто диктує твої умови. Можливі непередбачені витрати.

Водолій

Думайте про позитивні речі, вірте в себе, не з'ясовуйте стосунки з близькими людьми – така поведінка притягне позитив. А ось лайка і негатив здатні спровокувати проблеми. Одиноким Водоліям варто зупинити пошуки пари, і приділити увагу роботі та домашнім справам. Корисно буде змінити імідж, і оновити гардероб. На вихідних потрібно відволіктися від рутини та відвідати цікаве місце.

Риби

Тиждень буде вдалим і позитивним і присвятити його можна початку нового життя і змін. Можна шукати нову роботу, запускати проєкти, починати відносини, знайомитися, в тому числі й в соціальних мережах. Займіться очищенням інформаційного поля і видаліть все, що вже давно не представляє для вас інтересу. У вас очікується енергетичний підйом і сил вистачить, щоб згорнути гори.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому астрологи пообіцяли неймовірну удачу в кінці жовтня.