Грядут важные испытания: гороскоп для всех знаков Зодиака с 26 октября по 1 ноября

Гороскоп на конец октября гласит о том, что этот период будет сложным для всех представителей зодиакального созвездия. Придется решать важные вопросы и проблемы, решать конфликты в личных отношениях и некоторых ждут кардинальные изменения в жизни.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака с 26 октября по 1 ноября, и сообщили, кому звезды сулят удачу и любовь. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен

Постарайтесь сдерживать негативные эмоции и отпустить позитивные, это поможет стать мудрее и сильнее. Близким нужно продемонстрировать свою любовь и держать себя в руках, если возникнет угроза скандала. Вторая половина недели будет удачна для смены имиджа и покупки новой одежды. Уделите внимание внешности – это привлечет противоположный пол и поможет в поисках работы. Следите за здоровьем и не переутомляйтесь.

Телец

Начало недели будет под воздействием Меркурия и Солнца, и Тельцов ожидают большие изменения в жизни, не факт, что приятные. Постарайтесь быть внимательны к информации и отделять правду от лжи, так как вероятно скопление обманщиков вокруг вас. С 28 октября наступит благоприятный период во всех сферах жизни, а особенно в любви. Больше двигайтесь, занимайтесь спортом и в конце недели отправляйтесь в путешествие.

Близнецы

Понедельник и вторник будут насыщены негативной энергетикой, но со среды ситуация начнет улучшаться. Конец недели станет продуктивным, а планеты будут нести удачу и позитив. Беритесь смело за новые дела, важные и ответственные. Также звезды сулят удачу в финансовом плане и в решении имущественных вопросов.

Рак

Астролог напоминают Ракам, что счастье заключается не только в получении, но и в отказе от чего-то. В ближайшую неделю наступает идеальное время для того, чтобы избавиться от негатива – в воспоминаниях, привычках. Планеты помогут узнать тайны, которые ранее были тщательно скрыты. Удачными будут совершение сделок, решение юридических проблем. В конце недели посвятите время общению и романтике.

Львы

Избегайте общения с негативными людьми, так как можете подпитаться отрицательной энергией. Вместо романтики Львам стоит уделить время обучению и приобретению новых навыков. Интеллектуальная работа пройдет на отлично, а вот в поездки стоит собираться тщательно и внимательно. Если захочется что-то изменить – уберите дома, сделайте перестановку, купите что-то домой.

Дева

Все силы бросьте на работу, бизнес и финансовые вопросы. Любовная сфера активизируется самостоятельно и не исключено, что Дева встретит человека, который станет половинкой или лучшим другом. Начните неделю с уборки и выбрасывания ненужных вещей. Составьте план покупок на месяц вперед и проверьте финансовые накопления. Проведайте родителей.

Весы

Начало недели будет нервным и постарайтесь сблизиться с родственниками. Займитесь шоппингом, сделайте внеплановые подарки детям, любимому человеку, родителям. На выходных стоит как следует отдохнуть и отвлечься. Не рискуйте и подавите в себе тягу к азарту. У вас появится мотивация и новые источники для знаний и желаний. Ожидайте вдохновения удачи с 28 октября.

Скорпион

Вам стоит бороться с завистью, так как это чувство станет разрушительным на этой неделе. Оно повлияет на рабочие планы, приведет к неуверенности, ухудшит самочувствие. В работе вам понадобится честность и порядочность. Сфокусируйтесь на своих достижениях и звезды помогут обрести вам продуктивность, укрепить здоровье и моральный дух. Не смотрите в прошлое, позаботьтесь о своем настоящем.

Стрелец

У вас начинается удачный период для любви, семьи и друзей. Общение с близкими поможет повысить энергетику и привлечь удачу, а также заручиться поддержкой в настоящем и будущем. В финансовой сфере будет везти во всех направлениях, появятся новые источники дохода. Улучшить настроение поможет шоппинг.

Козерог

Новые встречи и знакомства на этой неделе станут полезными, не стоит замыкаться в себе. Прислушайтесь к советам окружающих после 28 октября. Возможна мощная оппозиция на работе и в бизнесе, активизируются враги и недоброжелатели. С партнерами и клиентами проявите гибкость. В начале недели будьте осторожны – своими действиями вы можете кого-то обидеть. Не уступайте себе во вред тем, кто диктует твои условия. Возможны непредвиденные траты.

Водолей

Думайте о позитивных вещах, верьте в себя, не выясняйте отношения с близкими людьми – такое поведение притянет позитив. А вот ругань и негатив способны спровоцировать проблемы. Одиноким Водолеям стоит остановить поиски пары, и уделить внимание работе и домашним делам. Полезно будет сменить имидж, и обновить гардероб. На выходных нужно отвлечься от рутины и посетить интересное место.

Рыбы

Неделя будет удачной и позитивной и посвятить ее можно началу новой жизни и изменениям. Можно искать новую работу, запускать проекты, начинать отношения, знакомиться, в том числе и в социальных сетях. Займитесь очисткой информационного поля и удалите все, что уже давно не представляет для вас интереса. У вас ожидается энергетический подъем и сил хватит, чтобы свернуть горы.

Напомним, ранее мы писали о том, кому астрологи пообещали невероятную удачу в конце октября.