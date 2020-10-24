Тиждень буде непростим: гороскоп для всіх жінок з 26 жовтня по 1 листопада

Гороскоп на останній тиждень жовтня говорить про те, що кінець місяця стане напруженим і активним періодом. Доведеться витратити багато сил і енергії на те, щоб розв'язувати важливі питання. Можливі кардинальні зміни в житті багатьох представників зодіакального сузір'я.

Астрологи дали гороскоп для всіх жінок по знаку Зодіаку з 26 жовтня по 1 листопада і розповіли, кому зірки приготували сюрпризи на цьому тижні. Про це пише видання SlovoFraza.

Жінка-Овен

Овнам буде у нагоді дар переконання і перша половина тижня буде сприятливою для встановлення взаємовідносин з колегами. Можна використовувати чарівність, шарм, а от від імпульсивності краще відмовитися. У другій половині тижня треба приділити увагу своєму іміджу – це допоможе підняти самооцінку.

Жінка-Телець

На початку тижня вам знадобитися допомога і підтримка близьких, не соромтеся їх про це попросити. Середина тижня буде сприятлива для активної роботи та залучення фінансів. Постарайтеся зміцнити своє біополе, це дасть можливість підкорити нові вершини та залучити в життя хороші зміни.

Жінка-Близнюки

Енергетика цього тижня буде в деякому дисонансі, але в цілому тиждень буде успішним. Щоб швидко з усім впоратися, потрібно ретельно аналізувати ситуацію, працювати над помилками та робити упор на свої кращі якості. У вас вийде впоратися з будь-якими труднощами, достатньо буде приєднати оптимізм і націлюватися на позитивний результат.

Жінка-Рак

Намагайтеся не відволікатися на самокопання і це наблизить вас до особистого щастя. Осінь штовхає нас на нудьгу, але це не означає, що потрібно піддаватися такому настрою. Зігрівайте себе спеціальними напоями, підвищуйте імунітет, а для гарного настрою – спілкуйтеся з тими, хто приносить вам задоволення.

Жінка-Лев

Будьте уважні до свого оточення найближчими днями та постарайтеся обмежити спілкування з тими, хто маніпулює або провокує на конфлікт. Розмови з такими людьми можуть вибити вас з колії й не кращим чином вплинути на плани та настрій. Левицям рекомендується тримати себе в руках і насолоджуватися перемогою над емоціями.

Жінка-Діва

На Вас чекає довгоочікуваний прорив у справах і варто спрямувати сили на розв'язання нагальних питань. Кінець місяця буде дуже активним і потрібно економити сили та більше відпочивати, а також поповнити свій запас сил, щоб розпочати наступний період з перемог і довгоочікуваних нагород.

Жінка-Терези

Початок тижня буде дуже нервовим і складним. Вам допоможе вміння тримати емоції під контролем. Постарайтеся закінчити жовтень на позитивній ноті, в справах і відносинах згладити всі гострі кути. Підняти настрій, і відновити сили допоможе улюблене хобі або захоплення.

Жінка-Скорпіон

Досягти успіху найближчими днями допоможе відсутність поспіху та обережність. Необдумані рішення можуть призвести Скорпіонів до сумних наслідків і стати причиною поганого настрою. Почніть тиждень з позитивного настрою і складання плану дій на кінець місяця і початок наступного.

Жінка-Стрілець

Тиждень буде наповнений позитивом та радісними емоціями. Особливих зусиль для цього докладати не потрібно. Завершити все заплановане на кінець жовтня вам допоможе правильний настрій і вміння розставляти пріоритети.

Жінка-Козоріг

Удача відвідає вас найближчими днями й дуже важливо не злякати її своєю впертістю і небажанням знаходити компроміси. Постарайтеся урізноманітнити дозвілля і відволіктися від роботи, щоб втілити в життя нові ідеї. Такий перехід допоможе знайти новий спосіб розв'язання проблем.

Жінка-Водолій

Щоб кінець місяця став успішним, вам потрібно не так багато – відсутність смутку і здатність притягувати бажання силою думки. Від вашого настрою буде залежати практично все і якщо провести цей час з посмішкою, то все задумане буде втілюватися. Подбайте про своє самопочуття, є загроза застуд.

Жінка-Риби

Почніть тиждень з думок про те, що життя прекрасне. Такий настрій відмінно допоможе впоратися з повсякденними клопотами та залучити позитивні зміни. Улюблене хобі відверне вас від осінньої хандри, а запорукою гарного настрою стануть зустрічі з близькими друзями. Будьте обережні в спілкуванні з токсичними людьми.

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