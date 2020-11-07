Приготуйтеся до кардинальних змін: кому зірки пророкують розрив відносин

Гороскоп на листопад 2020 року говорить про те, що останній осінній місяць буде дуже складним в емоційному плані. Можливі сварки з близькими людьми, з'ясування стосунків, розриви та зустрічі з новими людьми.

Астролог Павло Глоба розповів, кому зі знаків Зодіаку доведеться прийняти важливе рішення в період з 9 по 15 листопада і припинити відносини, які вже давно віджили своє. Про це пише SlovoFraza.

Як зазначає астролог, відносини, які заважають рухатися вперед і не дають виходу самореалізації, краще за все припинити, і найближчий тиждень стане найбільш вдалим періодом, щоб це зробити.

Тельцям, які прийшли до розуміння, що у стосунків з близькою людиною немає майбутнього, повинні знайти в собі сили відверто поговорити. Тільки чесне зізнання дозволить завершити серйозну розмову і розійтися мирно.

У Раків виникне відчуття, що немає сенсу продовжувати стосунки, оскільки вони почали отруювати їх життя. Наймудріше, що можна зробити – це мирно розлучитися.

Подібне рішення вже давно зріло в головах у Терезів, але щось їм постійно заважало відверто поговорити та розставити всі крапки над "і". Пора нарешті це зробити.

З 9 по 15 листопада настане переломний момент у відносинах Стрільця. Змовчати та терпіти не зможуть обидва учасники процесу і настане момент, коли доведеться відверто поговорити. Після цього можна буде зітхнути з полегшенням і почати нове життя.

Найлегше процес розставання пройде у Водоліїв. Вони відмовляться від токсичних відносин і закриють двері, за якими їх більше ніхто не утримує. І вони опиняться на порозі нового щастя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, для кого листопад готує доленосну зустріч.

А також розповідали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, які встигнуть налагодити особисте життя до кінця 2020 року.