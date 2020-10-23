Щастя до кінця жовтня гарантовано: знаки Зодіаку, яким пощастить з 23 по 31 жовтня

Гороскоп на жовтень свідчить про те, що другий осінній місяць стане складним і напруженим періодом. Можливі конфліктні ситуації, різкі зміни планів, зриви контрактів і поїздок.

Однак третя декада жовтня дасть перепочинок деяким представникам зодіакального сузір'я. Кому зірки обіцяють неймовірну удачу і щастя з 23 по 31 жовтня, повідомили на порталі SLovoFraza.

Водолій

Всесвіт вирішив зглянутися над представниками цього знаку Зодіаку і послати їм справжню Любов. Саме це світле почуття відкриє їм шлях до багатства і процвітання. До кінця жовтня вони зустрінуть свою другу половинку і після цього налагодиться спочатку особисте життя, а потім відкриються можливості для нових звершень. Сфера фінансів буде на першому місці й нічого не завадить Водоліям йти до своєї мети.

Рак

Життя Раків в кінці жовтня почне кардинально змінюватися в кращу сторону. Удача почне супроводжувати практично у всьому. Дуже важливо перестати жити минулим і налаштуватися на серйозні зміни, а зірки будуть супроводжувати успіху. Сміливо йдіть вперед і не озирайтеся назад. І тоді все обов'язково вийде.

Телець

З 22 по 31 жовтня для Тельців відкриються нові джерела заробітку, які суттєво поліпшать матеріальне становище і навіть забезпечать безбідне існування. Ловіть свою удачу за хвіст і сміливо йдіть назустріч до того щастя, якого ви так прагнули. Всесвіт приготував для вас приємні та неймовірні сюрпризи.

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