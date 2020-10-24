Висловлюйте свої думки прямо: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 жовтня

Астрологи розповіли, для кого субота стане вдалим і насиченим днем

Гороскоп на кінець жовтня свідчить про те, що для багатьох представників зодіакального сузір'я настане складний період. Він буде наповнений емоціями, клопотами та складними справами.

Астрологи розповіли, що субота, 24 жовтня, буде енергійним днем і найважливіше для всіх знаків Зодіаку – це чітко висловлювати свою позицію і свої думки. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен. Постарайтеся сьогодні більше слухати та менше говорити. Якщо не хочете неприємностей, то не відстоюйте свою точку зору. Будь-яку запекла суперечка, навіть з близькими друзями, може перерости у серйозну сварку.

Телець. Постарайтеся максимально відключитися від щоденних обов'язків і віддайте перевагу прогулянкам і розмовам. Особливо це стосується Тельців, які більше інших завантажені справами.

Близнюки. Сьогодні вам допоможуть вирішити чимало питань партнери та колеги. Будьте уважні до колективу, в якому ви знаходитеся і вірте в загальну справу – це приверне удачу у багатьох питаннях.

Рак. В суботу вам відкриються нові думки та ідеї, можливо поява нового хобі. День буде особливо вдалим для тих, хто займається творчістю або наукою.

Лев. Вам здасться, що хтось на вас тисне й вам не до вподоби рамки, в які вас намагатимуться загнати. Щоб розібратися – вам потрібно буде просто поговорити прямо і відкрито, і все налагодиться.

Діва. В суботу можлива несподівана ситуація, яка виб'є зі звичного ритму. Але не хвилюйтеся і зберігайте спокій. У вас є люди, на яких можна покластися – звертайтеся, якщо не знаєте, як діяти.

Терези. Постарайтеся розвантажити сьогодні день від важких дій і не перевтомлюйтеся. Правильно розрахуйте час і сили, щоб залишилося достатньо часу для відпочинку.

Скорпіон. Якщо ви збиралися змінити імідж, то сьогодні найкращий час. Відвідайте перукаря, розберіть речі в шафі. А ось важливі справи починати не варто.

Стрілець. Щоб все задумане вийшло – вірте в себе. У вас настає найсприятливіший період для того, щоб здійснити все задумане, розв'язати складні питання і проблеми.

Козоріг. Сьогодні на вас чекає розбір польотів на тему, яких помилок потрібно уникнути в найближчі два тижні. Постарайтеся до всього підходити з гумором і позитивом.

Водолій. Якщо щось вас буде гнівати, не сідайте за кермо. Присвятіть час відпочинку і відмовтеся від надмірних фізичних навантажень. Вам потрібен не тільки фізичний, а й психологічний відпочинок.

Риби. Не плануйте на сьогодні важливі зустрічі та серйозну роботу. Якщо все одно довелося – не впадайте у відчай, все одно все вирішиться на вашу користь і без особливих витрат енергії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи повідомили, у кого будуть в листопаді проблеми в особистих відносинах.