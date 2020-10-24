Выражайте прямо свои мысли: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 октября

Астрологи рассказали, для кого суббота станет удачным и насыщенным днем

Гороскоп на конец октября гласит о том, что для многих представителей зодиакального созвездия наступит сложный период. Он будет наполнен эмоциями, хлопотами и сложными делами.

Астрологи рассказали, что суббота, 24 октября, будет энергичным днем и самое важное для всех знаков Зодиака – это четко выражать свою позицию и свои мысли. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен. Постарайтесь сегодня больше слушать и меньше говорить. Если не хотите неприятностей, то не отстаивайте свою точку зрения. Любой жаркий спор, даже с близкими друзьями, может перерасти в серьезную ссору.

Телец. Постарайтесь максимально отключиться от ежедневных обязанностей и отдайте предпочтение прогулкам и разговорам. Особенно это касается Тельцов, которые более других загружены делами.

Близнецы. Сегодня вам помогут решить немало вопросов партнеры и коллеги. Будьте внимательны к коллективу, в котором вы находитесь и верьте в общее дело – это привлечет удачу во многих вопросах.

Рак. В субботу вам откроются новые мысли и идеи, возможно появление нового хобби. День будет особенно удачным для тех, кто занимается творчеством или наукой.

Лев. Вам сегодня покажется, что кто-то на вас давит и вам будут не по нраву рамки, в которые вас попытаются загнать. Чтобы разобраться – вам нужно будет просто поговорить прямо и открыто, и все наладится.

Дева. В субботу возможна неожиданная ситуация, которая выбьет из привычного ритма. Но не волнуйтесь и сохраняйте спокойствие. У вас есть люди, на которых можно положиться – обращайтесь, если не знаете, как действовать.

Весы. Постарайтесь разгрузить сегодня день от тяжелых действий и не переутомляйтесь. Правильно рассчитайте время и силы, чтобы осталось достаточно времени для отдыха.

Скорпион. Если вы собирались сменить имидж, то сегодня самое подходящее время. Посетите парикмахера, разберите вещи в шкафу. А вот важные дела начинать не стоит.

Стрелец. Чтобы все задуманное получилось – верьте в себя. У вас наступает самый благоприятный период для того, чтобы осуществить все задуманное, решить все трудные вопросы и проблемы.

Козерог. Сегодня вас ожидает разбор полетов на тему, каких ошибок нужно избежать в ближайшие две недели. Постарайтесь ко всему подходить с юмором и позитивом.

Водолей. Если что-то вас выведет из себя, то за руль не садитесь. Посвятите время отдыху и откажитесь от чрезмерных физических нагрузок. Вам нужен не только физический, но и психологический отдых.

Рыбы. Не планируйте на сегодня важные встречи и серьезную работу. Если все равно пришлось – не отчаивайтесь, все равно все решится в вашу пользу и без особых затрат энергии.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи сообщили, у кого будут в ноябре проблемы в личных отношениях.