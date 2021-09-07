27-річна українська актриса шокувала зізнанням: "важила 45 кг і постійно вбивала себе"

Ліза Зайцева - одна з героїнь серіалу "Люся Інтерн" (фото: instagram.com/stereoolizaa)

"Ще в університеті, коли почалися мої перші стосунки, хлопець сказав, що мені необхідно схуднути. Я сиділа на різних дієтах, мучила й знищувала себе. Потім відкрила для себе біг і вже п'ять років практикую пробіжки", - ділиться Ліза.

Але тоді, декілька років тому, через надмірні фізичні навантаження у зірки ситкому з'явилися проблеми зі здоров'ям. За словами актриси, соцмережі та мода нав'язують дівчатам і жінкам бути худою.

"У мене розлади харчової поведінки. Раніше я важила 45 кг і постійно вбивала себе тренуваннями. Хоча я знімалася, все одно займалася спортом вранці та ввечері. Однак це не говорило ні про ментальне, ні про фізичне здоров'я. Я постійно боролася з собою", - зізналася зірка серіалу "Люся Інтерн".

Ліза Зайцева у серіалі "Люся Інтерн", який показують о 18:00 з понеділка по четвер на каналі "Україна" (фото: instagram.com/stereoolizaa)

Завдяки психотерапії актриса змінила ставлення до себе. В її житті вже немає такого фізичного "катування", яким воно було раніше. До того ж коханий чоловік у всьому її підтримує.

"Щодня я чую від коханого: "Ти дуже красива!", "Ти приголомшлива!". Важливо, щоб поруч була людина, яка бачить вас справжньою й не сумнівається, що ви прекрасна", - говорить Зайцева.

Ліза Зайцева (фото: instagram.com/stereoolizaa)