27-летняя украинская актриса шокировала признанием: "весила 45 кг и постоянно убивала себя"

Лиза Зайцева - одна из героинь сериала "Люся Интерн" (фото: instagram.com/stereoolizaa)

"Еще в университете, когда начались мои первые отношения, молодой человек сказал, что мне нужно похудеть. Я сидела на разных диетах, мучила и уничтожала себя. Потом открыла для себя бег и уже пять лет совершаю пробежки", - делится Лиза.

Но тогда, несколько лет назад, из-за чрезмерных физических нагрузок у звезды ситкома появились проблемы со здоровьем. По словам актрисы, соцсети и мода навязывают девушкам и женщинам быть худой.

"У меня расстройство пищевого поведения. Раньше я весила 45 кг и постоянно убивала себя тренировками. Хотя я снималась, все равно занималась и утром, и вечером. Однако это не говорило ни о ментальном, ни о физическом здоровье. Я постоянно боролась с собой", - призналась звезда сериала "Люся Интерн".

Лиза Зайцева в сериале "Люся Интерн", который показывают в 18:00 с понедельника по четверг на канале "Украина" (фото: instagram.com/stereoolizaa)

Благодаря психотерапии актриса изменила отношение к себе. В ее жизни уже нет такой физической "пытки", какой она была раньше. К тому же любимый мужчина во всем ее поддерживает.

"Каждый день я слышу от любимого: "Ты очень красивая!", "Ты потрясающая!". Важно, чтобы рядом был человек, который видит вас настоящей и не сомневается, что вы прекрасна", - говорит Зайцева.

Лиза Зайцева (фото: instagram.com/stereoolizaa)