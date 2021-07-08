День сім'ї: українські ТБ-зірки розповіли про баланс між роботою та особистим життям

Надія Хільська, актриса серіалу "Швидка"

Надія Хільська з родиною (фото: прес-служба НЛО TV)

"Питання балансу між кар'єрою і сім'єю для мене вельми актуальне. Я все життя намагаюся "всидіти на декількох стільцях" - просто стільці часом змінюються (ред. – сміється). Складність полягає в тому, що іноді через зайнятість на роботі не можу приділити належної уваги доньці. З чоловіком же не виникає розбіжностей на цю тему, тому що він і сам актор і теж частенько пропадає на знімальних майданчиках.

Вважаю, що дуже важливо вміти правильно розставляти пріоритети. Говорячи про особистий досвід, кидаю всі сили в ту зі сфер життя, яка найбільше потребує мене.

До слова, я альтруїст за своєю природою і через це часто страждаю. Адже у всьому повинен бути баланс, але не завжди вдається думати ще й про власні потреби. Навіть, коли є час на себе, іноді точить черв'ячок, що ось зараз я могла би прибрати, приготувати їжу – й це жахливо.

Потрібно вчитися чути себе. Навіть під час аварійних ситуацій на борту літака кажуть, що в першу чергу кисневу маску потрібно надіти на себе, а потім вже на свою дитину. Я думаю, що по життю потрібно діяти так само. І це не егоїзм, а здорова логіка. Я цьому вчуся.

Як на мене, дійсно важливо проводити вільний час разом з сім'єю: ходити в кіно, грати в парні ігри на приставці, гуляти, а також підтримувати зв'язок за допомогою телефонних дзвінків і месенджерів, коли перебуваєте на відстані. У нашій родині ми намагаємося закінчувати день за переглядом улюбленого серіалу "Друзі", до якого вже доросла і дочка. Також граємо в настільні ігри, ходимо в театри, їздимо погуляти куди-небудь. Просто намагаємося цікаво проводити час. Головне - разом!".

Анна Гресь, актриса шоу "Мамахохотала"

Анна Гресь з сім'єю (фото: прес-служба НЛО TV)

"Головний секрет балансу між роботою і сім'єю для мене полягає в делегуванні. Наприклад, у мене з'явилася помічниця по дому, яку я викликаю в міру необхідності - десь два рази на місяць або рідше. Але, насправді, я і сама люблю прибирати. Це допомагає навести порядок не тільки в моєму просторі, але і в думках.

Також у нашого сина є няня, яка працює 4-5 днів на тиждень і допомагає мені поєднувати роботу з материнством. Таким чином я встигаю і реалізуватися в професії, і відпочивати, і відвідувати якісь масажі і б'юті-процедури. Це дозволяє перезавантажуватися і не зациклюватися тільки на ролі матері, а бути ще й цікавою, як особистість - в першу чергу собі, а потім вже й іншим людям.

"Мама, тато, я..." (фото: прес-служба НЛО TV)

Останнім часом ми всією сім'єю часто виїжджаємо кудись на вихідні. Наприклад, зовсім недавно були на фермі, де вирощують екологічні фрукти і овочі. Такі поїздки - це і спільне проведення часу, і цікавий, пізнавальний досвід, який сім'я проживає разом. Це завжди дуже зближує і розбавляє дозвілля. А ще, як на мене, в подорожах на машині існує якась особлива романтика - є час поговорити, поділитися своїми думками, помріяти.

У нашій парі ми завжди намагаємося проговорювати всі образи і вдаватися до конструктивного діалогу. Взагалі вважаю, що у відносинах дуже важливо спілкуватися, озвучувати партнеру свої очікування, потреби і разом знаходити компромісне рішення.

Завжди потрібно приділяти час спільному відпочинку, обговорювати свої плани - коли хто зайнятий або вільний, і що хотілося б зробити у вільний час. І бажано, звичайно, щоб у пари збігалися біоритми. Тому що, якщо одному хочеться тусити, а іншому - лежати, то це може не дуже сприятливо позначитися на відносинах. Адже хтось із партнерів залишиться незадоволеним, або доведеться відпочивати порізно - а це не завжди добре".

Катерина Буцька, актриса серіалу "Дефективи"

Катерина Буцька (фото: прес-служба НЛО TV)

"В ідеальному світі багато хто хоче бачити успішну жінку, дружину, маму, яка прекрасно виглядає, в спортивній формі, з манікюром, стрижкою, ідеальним обличчям і у якої, звичайно ж, все в порядку вдома - приготовлена їжа, діти чистенькі і зі зробленими уроками... але насправді, не завжди так виходить.

В принципі, питання того, як успішно поєднувати самореалізацію в професії і при цьому приділяти час сім'ї - вельми непростий. Тому вчитися балансувати і вдосконалювати свої навички в цьому ремеслі доводиться щодня.

Але впевнена, що головне - це якість того часу, який ми проводимо з сім'єю. Наприклад, ми живемо за містом, в приватному будинку. І навіть звичайний сніданок в альтанці, коли збираються всі домочадці, дуже зближує. Наша дочка з цього приводу каже: "Мамо, це ж чарівно!".

А ще вона каже: "Давайте сімейкою подивимося фільм" або "Давайте сімейкою вийдемо кудись в парк". І ми з чоловіком, безумовно, її в цих бажаннях підтримуємо. Також любимо їздити у спільні відпустки. Зараз якраз плануємо черговий відпочинок всією сім'єю. І це, без сумніву, ті чудові яскраві спогади, які потім ми будемо відтворювати у своїй пам'яті.

Разом - веселіше! (фото: прес-служба НЛО TV)

Взагалі, як мені здається, будь-яка спільна справа згуртовує сім'ю. Це може бути навіть банальне прибирання. Адже разом ми суперкоманда, що володіє суперсилою, і зробимо це швидше, ефективніше, веселіше. Тому зблизитися, забувши про всі побутові питання, можна просто за звичайною рутинною справою. Головне - разом, жартуючи і підтримуючи один одного".

Аліса Тункевич, актриса шоу "Мамахохотала"

Аліса Тункевич з чоловіком (фото: прес-служба НЛО TV)

"Якісно поєднувати роботу, відносини та ще й домашні клопоти - справжнє мистецтво. У мене не завжди це виходить, але я дуже намагаюся. Тут секрет один - трохи раніше прокидатися і трохи пізніше засинати (ред. - посміхається).

Вважаю, що мені дуже пощастило. Адже мій чоловік теж актор. Ми працюємо в одному театрі. Він - мій захист і опора, і з будь-якого вигорання витягує мене своєю турботою. А іноді навіть робить емоційний струс - це теж допомагає. Я дуже вдячна йому за підтримку.

У нашій парі не працює правило "роботу залиш за порогом". Ми вдома говоримо про роботу, сидимо над текстами, пишемо самопроби, вчимо слова, читаємо п'єси - і все це прекрасно поєднуємо з особистим життям. Тому, як мені здається, якщо є взаєморозуміння і інтерес, то відносини ніколи не будуть страждати через професію.

Аліса Тункевич з чоловіком (фото: прес-служба НЛО TV)