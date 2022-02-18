Будинок Голлівуду: Ніколь Кідман, Бенедикт Камбербетч, Пенелопа Крус знялися в сюрреалістичній фотосесії

Ніколь Кідман, Пенелопа Крус, Крістен Стюарт, Ідріс Ельба, Бенедикт Камбербетч, Ендрю Гарфілд, Емджей Родрігес і Сіму Лю позували для італійського дуету фотографів Мауріціо Каттелана (Maurizio Cattelan) і П'єрпаоло Феррарі (Pierpaolo Ferrari). Стилістом фотосесії виступила креативний директор і фешн-журналіст Кеті Гранд (Katie Grand).

Видання присвятило кожному герою окремий пост в Instagram, який починається з яскравого відеоролика, перетворюючись на обкладинку 28-го щорічного випуску Hollywood Issue. На сайті ж можна прочитати історії, розказані героями глянцю.

54-річна номінантка на звання кращої актриси за роль у фільмі "бути Рікардо" - Ніколь Кідман, приміряла на себе сміливий образ і знялася в міні-спідниці і панчохах італійського бренду Miu Miu.

Пенелопа Крус позувала в розкішній білосніжній сукні з пір'ям від David Koma. Вона також номінується на звання кращої актриси за фільм "паралельні матері".

Крістен Стюарт позувала в золотому купальнику Chanel і джинсах Levi's. Актриса теж спробує забрати статуетку в званні кращої за участь у фільмі "Спенсер".

Номінат на звання кращого актора за роль у "Тік-так, бум" Ендрю Гарфілд, знявся в яскраво рожевому костюмі Louis Vuitton.

Бенедикт Камбербетч спробує забрати статуетку як кращий актор за роль в картині "Влада пса".

Актор Ідріс Ельба постав в шикарному халаті Versace.

Трансгендерна атриса Мікаела Джей Родрігес з'явилася в коричневій сукні Dior.

Сіму Лю зіграв у картині "Шан-Чи і легенди десяти кілець", який номінували на звання кращих візуальних ефектів. Його теж одягли в рожевий костюм Dior

Нагадаємо, що церемонія вручення премії Оскар відбудеться 27 березня в театрі Dolby в Лос-Анджелесі.