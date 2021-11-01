Гвоздьова не приховала радості від вильоту MELOVIN'А з "Танців з зірками", а його партнерка звернулася до хейтерів

Хореограф назвала те, що трапилося "бумерангом". "Не зарікайся, не біжи попереду паровоза, не кидайся гучними фразами, якщо не вистачає досвіду, розуму і професіоналізму. Тепер я можу спокійно спати! Вибачте, накипіло і справедливість восторжествувала", - зазначила вона.

У коментарях думки користувачів розділилися - одні встали на бік хореографа, інших же обурила риторика Ілони. Так, деякі юзери послалился на слова ведучого "Танців з зірками" Юрія Горбунова на підтримку MELOVIN'а.

Дійсно, в дев'ятому прямому ефірі він підтримав співака і на всю країну заявив, що пишається ним і вважає його відповідь хореографу і переможниці "Танців з зірками 2018" гідною.

"У Мела був непростий тиждень. Він пережив зраду Ілони Гвоздьової. Це провокаційне тріо не дало бажаного результату. Більш того, Ілона звинуватила цю пару в неадекватності. Мел, пишаюся тобою. Мел гідно Ілоні відповів", - висловився Юрій.

Сам MELOVIN поки ніяк не коментує свій виліт з проекту. Зате його партнерка Ліза встигла написати короткий пост подяки і виставити його в "сторіс".

"Можете нас не любити, хейтити, ненавидіти, але ми про любов і про танець, все інше – не важливо", - підписала Русина зворушливе відео з прощальною промовою на головному паркеті країни.

Скріншот (instagram.com/lissarusina)