ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Том Холланд розповів, що в однієї Людини-павука були фальшиві сідниці

Новость на русском →
Середа 23 лютого 2022 12:51
Том Холланд розповів, що в однієї Людини-павука були фальшиві сідниці  Холланд-третій актор, який зіграв Людину-павука (фото: youtube.com/c/LateNightSeth/)
Автор: Сергій Кулик

Зовсім недавно Том Холланд відвідав ефір популярного ток-шоу "Пізньої ночі з Сетом Майерсом", де розповів секрет про одного зі своїх колег по фільму "Людина-павук: Немає шляху додому".

Ролик був викладений на каналі шоу.

Холланд зізнався, що одному з акторів, які виконували роль Людини-павука, треба було підкладати в костюм накладні сідниці. Він зізнався, що накладний зад його вразив, але він швидко зрозумів, що це муляж.

"Я розповім вам спойлер, і я не скажу вам, хто [це], але у одного з нас фальшива Дупа в костюмі. Ви зможете зрозуміти це самі", - поділився Холланд. ""Я пам'ятаю, як був на знімальному майданчику і подумав:" Вау, постривай хвилинку. Це не реально!"

Разом з Холландом в" Немає шляху додому " Людини-павука зіграли Ендрю Гарфілд і Тобі Магуайр. Кому з них доводилося підкладати в костюм штучну дупу, залишається загадкою.

Найпершу Людину-павука зіграв Тобі Магуайр в трилогії Сема Реймі, випущеної в період з 2002 по 2007 рік. Коли кілька років по тому франшиза була перезапущена, Ендрю Гарфілд взяв на себе роль супергероя в двох фільмах, випущених в 2012 і 2014 роках режисером Марком Веббом. Холланд - третій актор, який зіграв Пітера Паркера в проекті.

Раніше ми писали про те, що Том Холланд і Зендая купили особняк

Читайте LITE в Google News
фильмы Том Холланд
STYLER
Початок березня 2022 збагатить ці знаки Зодіаку: знайдіть себе серед грошових везунчиків
Початок березня 2022 збагатить ці знаки Зодіаку: знайдіть себе серед грошових везунчиків