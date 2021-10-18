Місце під сонцем: стала відома дата виходу нової української гостросюжетної драми

Про що серіал "Місце під сонцем" і хто зіграв головні ролі

Зрада коханої людини розділила життя Марти, дівчини з провінційного містечка, на до та після. Марту несправедливо звинувачують у вбивстві, і вона змушена тікати з рідного міста. Випадкове знайомство з Дмитром приводить Марту в столицю, у багатий будинок його батька - кандидата в столичні мери Ігоря Парфьонова.

"Марта для мене - це флакончик із сироваткою правди. Вона потрапляє до грішників і невинно, ненавмисно розкриває їхні таємниці. Одягнувши на себе маску, вона прийшла, щоб зняти її з інших. Марта проходить шлях до себе через пристрасті, кохання та інтриги", - сказала Тетяна Ратнікова про свою героїню.

Тетяна Ратнікова (фото: прес-служба каналу "Україна")

Кожен із членів благополучної, на перший погляд, сім'ї ховає власні скелети в шафі. А Марта, яка змушена жити в цьому будинку під чужим ім'ям, несподівано опиниться в центрі великої та серйозної гри, в якій замішані гроші, зведення особистих рахунків, фінансові афери і, звичайно ж, людські пристрасті.

"Я граю банкіра Волкова, який провертає через банк із головним героєм його темні грошові афери. Для мого персонажа найважливіше - досягти мети. Причому кошти не мають значення. Він йде напролом і цим подобається мені як персонаж, над яким цікаво працювати. Негідників завжди цікавіше грати", - поділився актор Андрій Федінчик.

Андрій Федінчик (фото: прес-служба каналу "Україна")

У будинку кандидата в столичні мери Марта знайомиться з пасинком Парфьонова. У Олексія непроста доля, він вже давно веде приховану війну з главою сімейства.

"На шляху Олексія зустрічається багато перешкод, які він долає. А ось гідно чи ні - це вже вирішувати глядачам. Мені дуже цікаво "копатися" в персонажі, шукати щось спільне з ним і в чомусь не погоджуватися", - сказав актор Кирило Кузнєцов, який зіграв пасинка головного героя.

Кирило Кузнєцов (фото: прес-служба каналу "Україна")

Герої картини, в сюжеті якої є елементи кримінальної драми, виявляються перед складним вибором, але в кінцевому рахунку кожен отримує те, що заслуговує.

У новому українському серіалі, який буде йти тільки в телевізійному ефірі каналу "Україна" без паралельної трансляції в YouTube, також зіграли такі актори, як Павло Вишняков, Ольга Голдис, Олена Шевченко, Дмитро Сова, Катерина Тишкевич, Дар'я Трегубова, Єва Шевченко-Головко, Наталія Кленіна, Олена Дудич, Анастасія Король та інші.