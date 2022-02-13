Чоловік вибрав прем'єру "Бетмена" замість пологів своєї дружини

25-річна жінка повідомила, що перебуває на останньому місяці вагітності. Спостерігаючий лікар жінки назвав 4 березня передбачуваною датою пологів. Майбутня мати додала, що в цей же день відбудеться світова прем'єра фільму "Бетмен", яку її чоловік ні в якому разі не хоче пропустити і вже зібрався на неї піти.

"Мій чоловік великий шанувальник такого роду речей і хоче побачити його в день прем'єри", - поділилася вона.

Дівчина пояснила, що чоловікові важливо подивитися фільм саме в дату виходу, щоб уникнути спойлерів. У відповідь на її побоювання, що він може пропустити народження власної дитини, він сказав, що в гіршому випадку прийде на кілька годин пізніше, що, на його думку, не така вже й велика проблема.

Жінка зазначила, що її засмучує поведінка чоловіка, так як вона хотіла б відчувати більше підтримки в такий важливий і хвилюючий час.

Користувачі порталу висловилися несхвально через бажання чоловіка.

"Він думає, що спойлери у фільмі про супергероїв - це більш серйозна справа, ніж, можливо, пропустити народження своєї дитини. Мені шкода, що ти народжуєш дитину від типа з такими переплутаними пріоритетами", - написав один з користувачів.

"Це ж Бетмен. Про що там можна спойлерити? О-о-о, він сирота, якому потрібна терапія, і він б'є ворогів в куленепробивному костюмі?",- запит інший.

Не обійшлося також без жартів.

"Назвіть свою дитину Готем і дайте йому [чоловікові] знати, що він потрібен Готему", - пожартував коментатор з ніком josie570.

Коментуючі також ділилися схожими історіями.

"У моєї кращої подруги почалися сутички. Її чоловік відвіз її в лікарню, а потім пішов у кіно, тому що у нього вже був куплений квиток, і він не хотів його втрачати. Тепер він її колишній чоловік. Твій чоловік-величезний придурок", - написав користувач Puppyjito.