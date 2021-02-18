"Незакрита мішень": українцям покажуть довгоочікувану спортивну драму

Про що серіал "Незакрита мішень"

Це історія про спортсменку Катю Горенко. Головна героїня має всі шанси стати олімпійською чемпіонкою. Але вона не знає, що зовсім чужа в її оточенні людина вже виношує план помсти і готова зруйнувати життя та успішну спортивну кар'єру Каті. Навіть більше, дії підступної Марини стануть причиною втрат, викриттів і катастроф.

У Олесі Мацкевич-Грибок, яка зіграла Катю Горенко, прекрасна спортивна підготовка. Актриса впевнена, що отримала роль в серіалі "Незакрита мішень" невипадково.

"Раніше я грала абсолютно інших героїнь - дівчат, які приїжджали з села підкорювати столицю. Потім я зрозуміла, що треба міняти своє тіло. Тобто мені потрібно було "сигналізувати" зовні, що я можу грати щось інше. І я стала дуже багато займатися спортом. Настільки, наскільки можна було дозволити собі, враховуючи всі обставини. І для мене мій результат - це причина і наслідок. Якщо ти змінюєшся, тоді отримуєш те, що хочеш", - розповіла Олеся.

Зйомки серіалу "Незакрита мішень" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Назва фільму безпосередньо пов'язана з біатлоном і з тим, що відбуватиметься в житті героїв.

"У біатлоні незакрита мішень чорного кольору. Якщо біатлоніст попадає в мішень, тоді завдяки удару кулі спрацьовує механізм, який закриває її білим клапаном. Якщо спортсмен не влучив, тобто не закрив мішень, тоді він отримує додаткове штрафне коло. Інакше кажучи, людина повинна знову пройти вже знайомий шлях і вкотре повернутися до цієї проблеми. І так буде завжди, поки людина, як сьогодні модно казати, не закриє гештальт. Наш серіал якраз про те, що проблеми треба вирішувати сьогодні, не робити в своєму житті друге коло. Інакше вона нагадуватиме біг на місці", - пояснив актор Артем Позняк.

Однак "Незакрита мішень" - це не тільки мелодрама, а ще і фільм про стосунки людей, їхні комплекси і скелети в шафі.

"Ось яка дивна штука: наша героїня потрапляє в кримінальну історію абсолютно випадково, зробивши всього один неправильний крок. Тому кримінал у фільмі - навіть не флер, це просто випадковість! Ми всі заручники обставин", - відзначив режисер Сергій Борчуков.

У картині також знялися Валерія Ходос, Ірина Новак, Артем Алексєєв, Артем Позняк, Катерина Григоренко, Артур Логай, Олена Узлюк, Михайло Кришталь, Костянтин Октябрський, Ольга Голдис та інші.

Трейлер серіалу "Незакрита мішень"