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Новий вид нервово-паралітичної зброї: учасник "Холостячки 2" висловився про стосунки на проекті

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Неділя 07 листопада 2021 13:38
Новий вид нервово-паралітичної зброї: учасник "Холостячки 2" висловився про стосунки на проекті Андрій Задворний (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)
Автор: Styler

У восьмому випуску реаліті "Холостяк 2" Злата Огнєвіч влаштувала романтику відразу з декількома учасниками і попрощалася з одним з чоловіків. Так, серед щасливчиків, яким випала можливість побути наодинці зі Златою і провести з нею день виявився бізнесмен Андрій Задворний. Парочка цілувалася і обіймалася вже на третьому побаченні поспіль, а ось на Церемонії троянд чоловіка чекала справжнє випробування – на великому екрані він, як і його суперники, побачив романтичні моменти з іншими учасниками.

На особистій сторінці в Instagram Андрій подлился своїми переживаннями.

Чоловік зізнався, що щиро вірить в любов, яка окрилює. Він не приховує, що закохався в Злату. Більше того - сказав їй про це в очі. Але почуття Андрія затьмарює той факт, що на проекті є інші чоловіки, з кожним з яких у дівчини своя особиста історія. Ревнощі і неможливість бути тим єдиним засмучували чоловіка.

Новий вид нервово-паралітичної зброї: учасник &quot;Холостячки 2&quot; висловився про стосунки на проекті

Андрію складно впоратися з ревнощами на проекті (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

"По ідеї, я ж повинен бути дуже щасливий - я ходжу з коханою дівчиною на побачення, ми переживаємо найяскравіші емоції разом з нею. Але це сьогодні. А завтра ... а те ж саме, тільки з ким-небудь ще", - зазначив він.

Чоловік вирішив провести сумну аналогію, відому кожному.

"У мене не залишилося в живих бабусь і дідусів. Ми всі знаємо, що наші бабусі й дідусі не вічні, ми знаємо, що вони підуть. Ми знаємо це напевно, але коли вони йдуть, ми плачемо, сумуємо. Тому що почуття не раціональні, їм не можна пояснити щось логікою і просто заспокоїти", - зробив порівняння він.

Паралельні love story Злати з конкурентами турбували Андрія і не давали до кінця повірити в те, що те, що саме їх історія - не гра.


"За ці 2 тижні у мене стався тектонічний зсув у стосунках зі Златою. Мені здається, що між нами відбувається, дещо особливе, коли ми удвох. Тому мене не покидає надія", - оптимістично завершив свою розповідь про особисті переживання бізнесмен.

Також Андрій порівняв Церемонію троянд з новим вид нервово-паралітичної зброї, а підвішений стан – звичним відчуттям на проекті.

Нагадаємо, що раніше вибув у восьмому епізоді учасник "Холостячки 2" Олег Плахотнюк розповів про свої почуття до Злати Огнєвіч і особистих переживаннях.

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