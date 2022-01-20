За образом і подобою: топ-5 серіалів в дусі "Ейфорії", які не залишать вас байдужими

Покоління (Generation, 2021)

Сюжет оповідає про друзів-старшокласників, які активно досліджують свою сексуальність і гендерність, закохуються, намагаються розібратися в собі і своїх почуттях, сваряться, миряться, вирішують аж ніяк не дитячі проблеми і приймають часом необачні рішення, пізнають смак забороненої любові і пристрасті, пробують заборонені речовини, лаються з батьками і вимушені пристосуватися до "дорослого" світу.

Серіал заснований на особистому досвіді однієї з шоураннерів проекту, Зельди Барнз, тому передбачає чесний погляд на сучасних підлітків. У проекту всього один сезон.

Ми , діти станції Zoo (Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, 2021)

Цей серіал - "нове прочитання" автобіографічної книги Христини Фельшеріноу. "Христина, або Діти зі станції Zoo", де вона оповідає про гучні вечірки і досвід вживання наркотиків в підлітковому віці. Ворота в яскравий світ нескінченних веселощів виявилися дорогою в нікуди, але героїня вибирає життя.

Протягом серіалу глядачі знайомляться з пошуком тінейджерами себе, людськими вадами і слабкостями, труднощами самоідентифікації і страхом неприйняття, осуду суспільством. За фасадом вечірок, безтурботного життя і вседозволеності ховається негарна і жахлива правда.

Перші ластівки (2019-2020)

Абсолютно не типовий серіал для української кіноіндустрії, який отримав величезний позитивний відгук у глядачів. У мережі встигли охрестити його "Netflix'ом українського формату".

У два сезони серіалу творці зуміли вмістити всі пороки і оголити проблеми сучасного світу з його "групами смерті" в соцмережах, наркотиками і драгділлерами, що залучають до своїх схем довірливих підлітків, які потребують грошей; вебкам-моделями і популярними блогерами, за посмішками яких ховаються несамовиті особисті драми, булінгом в школі, нетерпимістю до представників ЛГБТ і проблемами "золотої молоді".

І якщо в першому сезоні драматичні події розвиваються в школі, то в другому головні герої – студенти. Але всі вони проходять через нерозуміння і неприйняття себе, намагаються самостійно розібратися у проблемах і роблять помилки, іноді фатальні.

Поза (Pose, 2018-2021)

Це серіал про "альтернативний" Нью-Йорк кінця 80-х. Він відкриває світ підпільної ЛГБТ-субкультури, яку позначають словосполученням "Ball culture". Це так звані "бали" - вечірки з самобутніми вбраннями, образами, відв'язними учасниками і легендарними танцями в стилі voguе, які оспіла у своїй творчості сама Мадонна.

Головні герої - безправні представники ЛГБТ, етнічні меншини, які намагаються жити своїм життям, яке йде врозріз ще не дозрілому для змін суспільству. Вони шукають себе, закохуються, борються за свої права, долають залежності або виявляються слабкіше їх, стикаються з несправедливістю світу, хтось опускає руки, інші - деруться щосили. Чесно, без прикрас і сентиментів серіал показує життя нью-йоркської квір-спільноти.

До слова, проект зібрав урожай нагород. Так, в 2019 році актор Біллі Портер, який зіграв одного з центральних персонажів, був удостоєний премії Primetime Emmy за видатну провідну роль в драматичному серіалі.

А на недавній премії "Золотий глобус", яка відбулася 10 січня, нагороду за "кращу жіночу роль в драматичному серіалі" отримала трансгендерна актриса, яка зіграла головну героїню, Мікаела Джей Родрігес. На даний момент випущено три сезони.

13 причин чому (13 Reasons Why, 2017-2020)

Добірка була б просто неповноцінною без 4 сезонів цього драматичного підліткового серіалу, який поставив на вуха всю мережу. Він заснований на однойменному бестселері Джея Ешера.

Творці проекту майстерно зуміли підняти в одному серіалі безліч соціальних тем, з якими може зіткнутися підліток: цькування в колективі, абьюз, нерозуміння з боку дорослих, несправедливе ставлення викладачів, насильство в сім'ї.

Головна героїня -старшокласниця Ханна Бейкер. Вона була звичайною дівчиною: зустрічалася з хлопцями, проводила час з друзями, ходила на вечірки і раптом покінчила життя самогубством. Від життєрадісної Ханни цього не очікував ніхто!

Так що ж її спонукало на такий нерозумний відчайдушний крок? Її однокласник, таємно закоханий у дівчину, Клей Дженсен знаходить на порозі свого будинку коробку зі стопкою аудіокасет, де Ханна пояснює причини свого вчинку і розповідає, хто ж у ньому винен.

І це тільки сюжет першого сезону, а далі підрослі персонажі будуть все глибше падати у вир подій, а історія кожного з них почне розкриватися все більше. І, повірте, темних таємниць вистачить на всіх.