По образу и подобию: топ-5 сериалов в духе "Эйфории", которые не оставят вас равнодушными

Поколение (Generation, 2021)

Сюжет повествует о друзьях-старшеклассниках, которые активно исследуют свою сексуальность и гендерность, влюбляются, пытаются разобраться в себе и своих чувствах, ссорятся, мирятся, решают отнюдь не детские проблемы и принимают порой опрометчивые решения, познают вкус запретной любви и страсти, пробуют запрещенные вещества, ругаются с родителями и вынуждены приспособиться к "взрослому" миру.

Сериал основан на личном опыте одной из шоураннеров проекта, Зельды Барнз, поэтому предполагает честный взгляд на современных подростков. У проекта всего один сезон.

Мы, дети станции Zoo (Wir Kinder vom Bahnhof Zoo , 2021)

Этот сериал – "новое прочтение" автобиографической книги Кристины Фельшериноу. "Кристина, или Дети со станции Zoo", где она повествует о громких вечеринках и опыте употребления наркотиков в подростковом возрасте. Врата в яркий мир бесконечного веселья оказались дорогой в никуда, но героиня выбирает жизнь.

В течение сериала зрители знакомятся с поиском тинейджерами себя, человеческими пороками и слабостями, трудностями самоидентификации и страхом неприятия, порицания обществом. За фасадом вечеринок, беззаботной жизни и вседозволенности скрывается некрасивая и ужасающая правда.

Первые ласточки (2019-2020)

Абсолютно не типичный сериал для украинской киноиндустрии, который получил огромный положительный отклик у зрителей. В сети успели окрестить его "Netflix'ом украинского формата".

В два сезона сериала создатели сумели вместить все пороки и обнажить проблемы современного мира с его "группами смерти" в соцсетях, наркотиками и драгдиллерами, вовлекающими в свои схемы доверчивых подростков, нуждающихся в деньгах; вебкам-моделями и популярными блогерами, за улыбками которых скрываются душераздирающие личные драмы, буллингом в школе, нетерпимостью к представителям ЛГБТ и проблемами "золотой молодежи".

И если в первом сезоне драматические события развиваются в школе, то во втором главные герои – студенты. Но все они проходят через непонимание и непринятие себя, пытаются самостоятельно разобраться в возникших проблемах и делают ошибки, иногда роковые.

Поза (Pose, 2018-2021)

Это сериал об "альтернативном" Нью-Йорке конца 80-х. Он открывает мир подпольной ЛГБТ-субкультуры, которую обозначают словосочетанием "Ball culture". Это так называемые "балы"-вечеринки с самобытными нарядами, образами, отвязными участниками и легендарными танцами в стиле voguе, которые воспела в своем творчестве сама Мадонна.

Главные герои— бесправные представители ЛГБТ, этнические меньшинства, пытающиеся жить своей жизнью, которая идет вразрез еще не созревшему для перемен обществу. Они ищут себя, влюбляются, борются за свои права, преодолевают зависимости или оказываются слабее их, сталкиваются с несправедливостью мира, кто-то опускает руки, другие – карабкаются изо всех сил. Честно, без прикрас и сантиментов сериал показывает жизнь нью-йоркского квир-сообщества.

К слову, проект собрал урожай наград. Так, в 2019 году актер Билли Портер, сыгравший одного из центральных персонажей, был удостоен премии Primetime Emmy за выдающуюся ведущую роль в драматическом сериале.

А на недавней премии "Золотой глобус", которая состоялась 10 января, награду за "лучшую женскую роль в драматическом сериале" получила трансгендерная актриса, сыгравшая главную героиню, Микаэла Джей Родригес. На данный момент выпущено три сезона.

13 причин почему (13 Reasons Why, 2017-2020)

Подборка была бы просто неполноценной без 4 сезонов этого драматического подросткового сериала, который поставил на уши всю сеть. Он основан на одноименном бестселлере Джея Эшера.

Создатели проекта мастерски сумели поднять в одном сериале множество социальных тем, с которыми может столкнуться подросток: травля в коллективе, абьюз, непонимание со стороны взрослых, несправедливое отношение преподавателей, насилие в семье.

Главная героиня — старшеклассница Ханна Бейкер. Она была обычной девушкой: встречалась с парнями, проводила время с друзьями, ходила на вечеринки и вдруг покончила жизнь самоубийством. От жизнерадостной Ханны этого не ожидал никто!

Так что же ее подвигло на такой неразумный отчаянный шаг? Ее одноклассник, тайно влюбленный в девушку, Клэй Дженсен находит на пороге своего дома коробку со стопкой аудиокассет, где Ханна объясняет причины своего поступка и рассказывает, кто же в нем виноват.

И это только сюжет первого сезона, а дальше повзрослевшие персонажи будут все глубже падать в водоворот событий, а история каждого из них начнет раскрываться все больше. И, поверьте, темных тайн хватит на всех.