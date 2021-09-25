Вогню між нами не відчув: учасник "Холостячки 2" розкрив, чому покинув шоу

Після другого випуску шоу "Холостячка 2" покинуло відразу двоє учасників , причому один з них - добровільно. 36-річний тренер з плавання з Києва Ігор Присяжнюк сам попросив Злату Огневич не вручати йому бутоньєрку, оскільки прийняв рішення не продовжувати участь у проекті.

Чоловік заявив, що не може надовго залишати роботу. Він займається з дітьми з особливостями розвитку, а їм не можна робити велику перерву між тренуваннями. До того ж, він не бачив сенсу залишатися в шоу, так як іскри між ним і Златою не пробігло.

"Запрошення на проект "Холостячка" я сприйняв не як змагання, я сприйняв це просто як ще один шанс зустріти ту саму достойну жінку. Я знав, до кого я йшов і використав цей шанс. У реальному житті ми зі Златою навряд чи перетнулися б так тісно. Я йшов до тієї самої Злати Огнєвіч, але вогню між нами я не відчув. І це теж нормально! Я оцінив всю ситуацію і зрозумів, що це, мабуть, єдине "змагання", в якому я не хотів би брати участь", - написав Присяжнюк після ефіру.

Ігор не відчув вогню між собою і Златою (фото: instagram.com/forte_igor)

Тренер заявив, що він за чесність і не любить лицемірити.

"Побувавши "за лаштунками", я хочу ще раз підкреслити, що це шоу в першу чергу теж змагання. Хоча і змагання за любов гідною, як було на Троянській війні за увагу прекрасної Олени Троянської. Я не з тих людей, які після першої ж зустрічі будуть говорити: "Злата мені дуже подобається, я хочу з нею троє дітей і собаку". Бо вважаю це лицемірством. Я за чесність. А слова, вирізані з контексту - це не мої слова.", - додав екс-учасник реаліті.

До слова, у другому ефірі з'ясувалося, що Ігор раніше вже брав участь у подібних шоу - "Половинки" і "100 і 1". Тому і сама Огневич засумнівалася, що він прийшов побудувати відносини.

"Виходить так, що ти перестрибуєш з одного проекту в інший", - резюмувала Злата. І попрощалася з чоловіком. "Я йду з цього проекту не з тим, що хотів отримати. Бажаю, щоб у них нічого не вийшло", - з такими словами Присяжнюк покинув шоу.

Ігор Присяжнюк покинув "Холостячку 2" після 2-го випуску (фото: instagram.com/holostyakstb)