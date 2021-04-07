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Оскар 2021 за найкращу чоловічу роль: хто отримає омріяну статуетку (прогноз)

Автор: Дмитрий Войналович

Оскар 2021 за кращу чоловічу роль отримає американський актор Чедвік Боузман, який помер минулого року від онкологічного захворювання.

Такий прогноз дають кінокритики і експерти, серед яких головний редактор IndieWire Енн Томпсон, Крістофер Розен, який працював у Vanity Fair, відома оскаролог Сьюзен Влощина та інші на сайті авторитетного видання Gold Derby.

Топ-5 головних претендентів на Оскар 2021

Варто зауважити, що у перемозі зірки "Чорної Пантери" Чедвіка Боузмана не сумнівається жоден з експертів.

Найпрестижнішу кінонагороду актору мають посмертно вручити за його роль у фільмі "Ма Рейні: мати блюзу" (Боузман помер під час постпродукції в серпні 2020 року, в результаті чого "Ма Рейні" стала його останньою роботою).

Чедвік Боузман (фото: wikipedia.org)

До слова, ця стрічка представлена на цьогорічному Оскарі у п'яти номінаціях.

Після Боузмана у списку головних претендентів на Оскар 2021 за найкращу чоловічу роль - Ентоні Хопкінс за роль у картині "Батько".

Ентоні Хопкінс (фото: wikipedia.org)

Щоправда, дехто з експертів на другу сходинку ставить також Різа Ахмеда - виконавця головної ролі у драмі "Звук металу".

Різ Ахмед (фото: wikipedia.org)

А от Стівен Йон, виконавець головної ролі у фільмі "Мінарі", та Ґері Олдмен, який зіграв Германа Дж. Манкевича у драматичній стрічці "Манк", за переконаннями критиків, мають найменші шанси на перемогу. Хоча, напевно, Олдмен не надто засмутиться, адже у нього вже є така статуетка - за роль Вінстона Черчілля у фільмі "Темні часи".

Додамо, що церемонію вручення статуеток премії Оскар 2021 можна буде спостерігати в прямому ефірі на каналі "Україна" в ніч з неділі на понеділок, 26 квітня.

Нагадаємо, що Китай грозиться заблокувати трансляцію Оскара через фільм про протести.

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