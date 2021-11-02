Переповнювали страх і тривога: стоматолог з "Холостячки 2" розкрив правду про участь у шоу і своє особисте життя

Чоловік опублікував ефектне фото з першої вечірки-знайомства на проекті - тоді він під'їхав до Злати на білому коні, чим звичайно ж вразив головну героїню.

Роман зазначив, що за час участі в "Холостячці" пережив безліч емоцій - не завжди приємних, а також краще розібрався в собі.

"Останні півроку були непередаваними! Ще на початку року я уявити собі не міг, яка захоплююча пригода мене чекає. І я шалено радий тому, що прийняв рішення йти на проект. Не уявляючи до кінця, що мене чекає, я пережив цілий спектр відчуттів, які мене переповнювали, від захвату, до почуття тривоги і страху. Я чітко відчув, де в мені живе благородний дорослий чоловік, який точно знає, чого він хоче і що йому робити, а де живе боязкий хлопчина, який відчуває хвилювання і трепет при зустрічі з дівчиною", - поділився колишній учасник.

Васильєв додав, що цей досвід пішов йому на користь і зробив сильнішим.



"Перебуваючи в проекті, ти переживаєш величезну кількість емоцій в стислі терміни, і це дуже непросто, але дуже сильно загартовує. Я точно знаю, що проект мене зробив сильнішим і стійкішим! Хочу висловити величезну подяку каналу і проекту і звичайно ж Златі. Ця глава в моєму житті завершується і починається нова, ще більш захоплююча і яскрава", - написав стоматолог.

Роман Васильєв під час участі в шоу "Холостячка 2" (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

У розділі сторіз він також відповів на деякі питання підписників, в тому числі і про те, чи є у нього відносини на даний момент.

"Дівчину я собі не знайшов і відносини не побудував, адже весь час у мене забирає робота і реалізація своїх проектів. Але я розумію, що серцю потрібно перевести дух, щоб потім з новою силою забитися, щоб зустріти ту особливу, з якою воно буде стукати довго і щасливо", - зізнався Роман.