Продюсер знайшов мене в Instagram: Хлоя Черрі - про зйомки в порно і про те, як потрапила в "Ейфорію"

У героїні Хлої – проблеми з наркотиками (фото: instagram.com/perfect_angelgirl)

Я схожа на Фей

Я думаю, в житті кожного з нас є моменти, коли ми відчуваємо себе не найкращим чином – і все йде не за планом.

Так, Фей дійсно "накрило" наркозалежністю, але вона все ще думає, що вона вже точно розумніша і краща за всіх "невдах", хто не може з цим впоратися. Вона груба до Ру, але справа в тому, що люди завжди захищають свої комплекси.

Одним словом, я можу сказати, що Фей проходить складний період свого життя, і ми всі чимось на неї схожі, адже таке трапляється з кожним з нас.

На майданчику ми подружилися з Семом

Ми могли годинами говорити про наші характери і порівнювати життєвий досвід кожного з нас. Він дуже допоміг мені вжитися в образ Фей, відчути себе нею. Він по-справжньому цікава персона зі своїм особливим поглядом на світ. Персонаж Ру списаний з Сема.

На зйомках відчувала себе у своїй тарілці (фото: instagram.com/perfect_angelgirl)

Потрапила в "Ейфорію" через ... Instagram

Сем Льюїсон, творець і продюсер "Ейфорії" знайшов мене в Instagram. Я здалася йому цікавою і він вирішив запросити мене на кастинг. Чесно кажучи, я була просто вражена, що він мене покликав! Це найбільша гордість мого життя.

Завжди ставилася серйозно до зйомок у фільмах "для дорослих"

Що стосується фільмів для дорослих, я прийшла туди вже професіоналом. Це не був мій перший досвід, коли опиняєшся перед камерою і не знаєш, що тобі робити. Я знала, як себе проявити, як слухати режисера і враховувати побажання, намагалася побачити всю картинку цілком і бути в ній органічною. Для мене це легко.

ТБ - не те, що порно (фото: instagram.com/perfect_angelgirl)

Найбільша відмінність ТБ і порно – це те, що в порно ніхто не стане тебе оцінювати тебе за акторську гру, а в серіалі це важливо. На зйомках ТВ-шоу ми домагаємося ідеально зіграної сцени стільки разів, скільки потрібно, в порно ти просто займаєшся сексом.

Люди в TikTok намагаються зробити губи схожими на мої

Я чула, що дехто хоче виглядати, як я, люди намагаються зробити собі такі ж губи. По-моєму, це мило! Насправді, є безліч думок про мій образ, але він точно не залишає байдужим!

Губи актриси наробили шуму (фото: instagram.com/perfect_angelgirl)

Моє натхнення – я сама

Мені здається, що мене надихаю я сама, те, що робить мене щасливою. Мені подобається слідувати своїм бажанням.