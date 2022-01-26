Продюсер нашел меня в Instagram: Хлоя Черри – о съемках в порно и о том, как попала в "Эйфорию"

У героини Хлои – проблемы с наркотиками (фото: instagram.com/perfect_angelgirl)

Я похожа на Фей

Я думаю, в жизни каждого из нас есть моменты, когда мы чувствуем себя не самым лучшим образом – и все идет не по плану.

Да, Фей действительно "накрыло" наркозависимостью, но она все еще думает, что она-то уж точно умнее и лучше всех "неудачников", кто не может с этим справиться. Она груба Ру, но дело в том, что люди всегда защищают свои комплексы.

Одним словом, я могу сказать, что Фей проходит сложный период своей жизни, и мы все чем-то на нее похожи, ведь такое случается с каждым из нас.

На площадке мы подружились с Сэмом

Мы могли часами говорить о наших характерах и сравнивать жизненный опыт каждого из нас. Он очень помог мне вжиться в образ Фей, почувствовать себя – ею. Он по-настоящему интересная персона со своим особенным взглядом на мир. Персонаж Ру списан с Сэма.

На съемках чувствовала себя в своей тарелке (фото: instagram.com/perfect_angelgirl)

Попала в "Эйфорию" через… Instagram

Сэм Льюисон, создатель и продюсер "Эйфории" нашел меня в Instagram. Я показалась ему забавной и он решил пригласить меня на кастинг. Честно говоря, я была просто поражена, что он меня позвал! Это самая большая гордость моей жизни.

Всегда относилась серьезно к съемках в фильмах "для взрослых"

Что касается фильмов для взрослых, я пришла туда уже профессионалом. Это не был мой первый опыт в подобных съемках, когда оказываешься перед камерой и не знаешь, что тебе делать. Я знала, как себя проявить, как слушать режиссера и учитывать пожелания, старалась увидеть всю картинку целиком и быть в ней органичной. Для меня это легко.

ТВ – не то, что порно (фото: instagram.com/perfect_angelgirl)

Само большое отличие ТВ и порно – это то, что в порно никто не станет тебя оценивать тебя за актерскую игру, а в сериале это важно. На съемках ТВ-шоу мы добиваемся идеально сыгранной сцены столько раз, сколько нужно, в порно ты просто занимаешься сексом.

Люди в TikTok пытаются сделать губы похожими на мои

Я слышала, что некоторые хотят выглядеть, как я, пытаются сделать такие же губы. По-моему, это мило! На самом деле, есть множество мнений о моем образе, но он точно не оставляет равнодушным!

Губы актрисы наделали шума (фото: instagram.com/perfect_angelgirl)

Мое вдохновение – я сама

Мне кажется, что меня вдохновляю я сама, то, что делает меня счастливой. Мне нравится следовать своим желаниям.