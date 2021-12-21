Складно було не втрутитися: фавориту Огнєвіч з "Холостячки 2" зламали руку в бійці

Учасник "Холостячки 2" і один з фаворитів Злати Огнєвіч, психолог Роман Свечкоренко, який прийшов на проект будучи офіційно одруженим, але зумів домогтися прихильності співачки, потрапив у халепу під час відпочинку з другом на столичній ковзанці.
Подробицями бійки з подальшою серйозною травмою чоловік поділився в Instagram Stories.
Так, Роман і його друг блогер і зірка серіалу "Київ вдень і вночі" Богдан Шелудяк поверталися після ковзанки, коли побачили, як двоє хлопців пристають до дівчини.
Скріншот (instagram.com/svechkorenko)
"Ситуація була така, що складно було не втрутитися. Я думаю, що більшість людей, потрапивши в такі обставини, зробили б теж саме", - вважає психолог.
Далі він розповів деталі події. "Ми йдемо з Богданом після ковзанки. І бачимо - відбувається якийсь конфлікт. Дівчина кричить. Підходимо ближче, стоять два хлопці, тримають двері (машини – ред.) дівчині, а нам кажуть матом: Ідіть звідси!"- поділився подробицями Свечкоренко.
Скріншот (instagram.com/svechkorenko)
Роман вчасно зрозумів, що необхідно закрити двері авто, щоб дівчина могла перебувати в безпеці всередині іномарки.
"Я силою відсуваю одного з них від дверей, а Богдан в цей момент стоїть поруч з другим, який його штовхає. А далі все було в максимально прискореному режимі. Сталася сутичка, але заспокоїлися вони тільки після того, як ми дали їм відсіч", - продовжив учасник "Холостячки 2".
Скріншот (instagram.com/svechkorenko)
До місця події приїхали поліцейські, які забрали Романа і Богдана в райвідділ.
Так, у бійці Свечкоренко пошкодив руку, але тоді ще не розумів всієї серйозності травми. Втім, правоохоронці поводилися з хлопцями дуже дружелюбно.
Скріншот (instagram.com/svechkorenko)
У підсумку, виявилося, що Роман отримав перелом руки і опинився в гіпсі. Чоловік показав наслідки отриманої в бійці травми.
Нагадаємо, що раніше Роман Свечкоренко висловився про скандальну ситуацію з розлученням під час зйомок "Холостячки 2".