Складно було не втрутитися: фавориту Огнєвіч з "Холостячки 2" зламали руку в бійці

Так, Роман і його друг блогер і зірка серіалу "Київ вдень і вночі" Богдан Шелудяк поверталися після ковзанки, коли побачили, як двоє хлопців пристають до дівчини.

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Скріншот (instagram.com/svechkorenko)

"Ситуація була така, що складно було не втрутитися. Я думаю, що більшість людей, потрапивши в такі обставини, зробили б теж саме", - вважає психолог.

Далі він розповів деталі події. "Ми йдемо з Богданом після ковзанки. І бачимо - відбувається якийсь конфлікт. Дівчина кричить. Підходимо ближче, стоять два хлопці, тримають двері (машини – ред.) дівчині, а нам кажуть матом: Ідіть звідси!"- поділився подробицями Свечкоренко.

Скріншот (instagram.com/svechkorenko)

Роман вчасно зрозумів, що необхідно закрити двері авто, щоб дівчина могла перебувати в безпеці всередині іномарки.

"Я силою відсуваю одного з них від дверей, а Богдан в цей момент стоїть поруч з другим, який його штовхає. А далі все було в максимально прискореному режимі. Сталася сутичка, але заспокоїлися вони тільки після того, як ми дали їм відсіч", - продовжив учасник "Холостячки 2".

Скріншот (instagram.com/svechkorenko)

До місця події приїхали поліцейські, які забрали Романа і Богдана в райвідділ.

Так, у бійці Свечкоренко пошкодив руку, але тоді ще не розумів всієї серйозності травми. Втім, правоохоронці поводилися з хлопцями дуже дружелюбно.

Скріншот (instagram.com/svechkorenko)

У підсумку, виявилося, що Роман отримав перелом руки і опинився в гіпсі. Чоловік показав наслідки отриманої в бійці травми.