Сложно было не вмешаться: фавориту Огневич из "Холостчки 2" сломали руку в драке

Так, Роман и его друг блогер и звезда сериала "Киев днем и ночью" Богдан Шелудяк возвращались после катка, когда увидели, как двое парней пристают к девушке.

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Скриншот (instagram.com/svechkorenko)

"Ситуация была такая, что сложно было не вмешаться. Я думаю, что большинство людей, попадя в такие обстоятельства, сделали бы тоже самое", - считает психолог.

Далее он рассказал детали произошедшего. "Мы идем с Богданом после катка. И видим – происходит какой-то конфликт. Девушка кричит. Подходим ближе, стоят два парня, держат дверь (машины – ред.) девушке, а нам говорят матом: Идите отсюда!" - поделился подробностями Свечкоренко.

Скриншот (instagram.com/svechkorenko)

Роман вовремя сообразил, что необходимо закрыть дверь авто, чтобы девушка могла находиться в безопасности внутри иномарки.

"Я силой отодвигаю одного из них от двери, а Богдан в этот момент стоит рядом со вторым, который его толкает. А дальше все было в максимально ускореном режиме. Произошла стычка , но успокоились они только после того, как мы дали им отпор", - продолжил участник "Холостячки 2".

Скриншот (instagram.com/svechkorenko)

К месту происшествия подоспели полицейские, которые забрали Романа и Богдана в райотдел.

Так, в драке Свечкоренко повредил руку, но тогда еще не понимал всей серьезности травмы. Впрочем, стражи порядка вели себя с ребятами очень дружелюбно.

Скриншот (instagram.com/svechkorenko)

В итоге, оказалось, что Роман получил перелом руки и оказался в гипсе. Мужчина показал последствия полученной в драке травмы.