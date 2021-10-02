Смішно спостерігати: учасник "Холостячки 2" висловився про заздрість і зробив різку заяву

Психолог запостив фото з церемонії троянд, де він широко посміхається на камеру і позує в білій футболці і смарагдовому піджаку.

Роман вирішив поговорити про людську заздрість, її прояви і заздрісників.

Роман не вперше відбивається від хейтерів в мережі (фото: instagram.com/svechkorenko)

"Коли я був маленьким, сильно дивувався, чому люди так сильно концентруються на успіхах інших людей, а не своїх, але ще більше мене дивувало саморуйнування тих людей які заздрять. Начебто ця людина винна в тому, що у них немає того ж. Але ж найбільша проблема заздрісників, що вони не хочуть змінюватися, змінювати свій спосіб життя, мислення, не хочуть розвиватися", - поділився своїми поглядами Роман.

Психолог зазначив, що міняти себе – це завжди складний шлях саморозвитку, на який не кожен зважиться ступити. Куди простіше вважати тих, хто досяг більше і викликає заздрість, людьми негідними і думати, що їм все звалилося з неба незаслужено.

Роман не має наміру поступатися конкурентам (фото: instagram.com/svechkorenko)

"Насправді заздрісники незадоволені своїм життям, звинувачують всіх навколо і хочуть забрати чиєсь чуже життя, більш комфортне, нічого при цьому не роблячи. Очікування у них зрозуміле, отримавши це комфортне життя, вони стануть щасливі, і світ стане справедливішим, але головний парадокс в тому, що нічого не вийде поки є заздрість", - продовжив свої міркування Роман.

Психолог зазначає-щоб щось отримати, потрібно цьому відповідати, а значить, потрібно багато працювати, щоб змінюватися і внутрішньо і зовні. Він пропонує перенести фокус уваги на себе, а не стежити за іншими і вирішувати свої проблеми і питання. "Тільки в цьому випадку цикл буде порушений і піде зростання", – запевняє Свечкоренко.

Танець Романа і Злати у другому випуску шоу був одним з найбільш чуттєвих (фото: instagram.com/svechkorenko)

Також він у досить різкій формі звернувся до хейтерів. Роман заявив, що не збирається ділитися деталями приватного життя і відповідати на питання про особисте.

"Зараз я на багато питань щодо мого життя, минулих відносин, дитини, освіти, кваліфікацій і так далі, не даю відповіді, через певні обставини. І мені смішно спостерігати, як люди приписують мені купу л*йна, по факту оголюючи свою сутність. Недруги і заздрісники, ви можете говорити про мене, все, що вам завгодно, якщо вас це робить щасливішим", - підсумував Роман.