Смешно наблюдать: участник "Холостячки 2" высказался о зависти и сделал резкое заявление

Психолог запостил фото с церемонии роз, где он широко улыбается на камеру и позирует в белой футболке и изумрудном пиджаке.

Роман решил поговорить о человеческой зависти, ее проявлениях и завистниках.

Роман не впервые отбивается от хейтеров в сети (фото: instagram.com/svechkorenko)

"Когда я был маленьким, сильно удивлялся, почему люди так сильно концентрируются на успехах других людей, а не своих, но еще больше меня удивляло саморазрушение тех людей которые завидуют. Как будто этот человек виноват в том, что у них нет того же. А ведь самая большая проблема завистников, что они не хотят меняться, менять свой образ жизни, мышления, не хотят развиваться", - поделился своими взглядами Роман.

Психолог отметил, что менять себя – это всегда сложный путь саморазвития, на котрый не каждый решится ступить. Куда проще считать тех, кто достиг больше и вызывает зависть, людьми недостойными и думать, что им все свалилось с неба незаслуженно.

Роман не намерен уступать Злату конкурентам (фото: instagram.com/svechkorenko)

"По факту завистники недовольны своей жизнью, винят всех вокруг и хотят забрать чью-то чужую жизнь, более комфортную, ничего при этом не делая. Ожидание у них понятное, получив эту комфортную жизнь, они станут счастливы, и мир станет справедливее, но главный парадокс в том, что ничего не выйдет пока есть зависть", - продолжил свои рассуждения Роман.

Психолог отмечает - чтобы что-то получить, нужно этому соответствовать, а значит, нужно много работать, чтобы меняться и внутренне и внешне. Он предлагает перенести фокус внимания на себя, а не следить за другими и решать свои проблемы и вопросы. "Только в этом случае цикл будет нарушен и пойдет рост", – уверяет Свечкоренко.

Танец Романа и златы во втором выпуске шоу был одним из самых чувственных (фото: instagram.com/svechkorenko)

Также он в довольно резкой форме обратился к хейтерам. Роман заявил, что не собирается делиться подробностями частной жизни и отвечать на вопросы о личном.

"Сейчас я на многие вопросы касательно моей жизни, прошлых отношений, ребенка, образования, квалификаций и так далее, не даю ответы, из-за определенных обстоятельств. И мне смешно наблюдать, как люди приписывают мне кучи г*вна, по факту обнажая свою сущность. Недруги и завистники, вы можете говорить обо мне, все, что вам угодно, если вас это делает счастливее", - подытожил Роман.