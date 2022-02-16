"Титанік з кішкою": у пародійному відео замінили головну героїню

З усіма, хто вважає картину "Титанік" ідеальним фільмом до якого нічого додати готова посперечатися кішка Ліззі. Саме вона стала головною героїнею в новому сміховинному ролику.

OwlKitty-це псевдонім 8-річної кішки, власниками якої є режисер і аніматор Тібо Чарроппін і креативниця Олівія Бун. Вони постійно створюють контент разом зі своїм вихованцем, яку називають "примадонною" .

Це не перший раз, коли Ліззі з'являється на великому екрані. Її власники вже зробив чимало пародій, включаючи такі хіти як" Месники"," Парк Юрського періоду","Кримінальне чтиво".

Крім пародій хлопці також викладають процес створення своїх шедеврів, які виходять не менш смішними.

"Титанік" - вважається одним з найуспішніших фільмів в історії кіно, як за касовими зборами, нагородами, так і за визнанням критиків. Шедевр Джеймса Кемерона зібрав понад 2 мільярди доларів, отримав 11 Оскарів.