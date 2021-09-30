Учасник "Холостячки 2" спантеличив мережу відео, вирізаним з шоу: це хохма

Найромантичніше реаліті осені "Холостячка 2" зі Златою Огнєвіч набирає обертів. Минулої п'ятниці, 24 вересня, глядачі змогли подивитися другий випуск проекту , в якому вирували не жартівливі пристрасті. Один з учасників шоу, лондонський ресторатор родом з Чернівців Вінченцо Дулепа поділився фрагментом другої серії, що не увійшов в ефір.

Чоловікам показували потенційних дітей Злати з кожним з учасників проекту. Присутні мали вгадати, хто ж можливий тато віртуального малюка. Знімки генерувалися на основі фото претендентів на руку і серце співачки і її фотографії. Так, третя пара діточок - дівчинки і хлопчика – викликала найбільше обговорення і сподобалися Златі.

Так, на екрані з'явилися милі світловолосі і кароокі малюки.

"Кожен сидить і думає: може мої. Але багато у нас брюнетів, а світленьки – всього троє: Я, Олежка (Олег Плахотнюк – ред.) і Влад", - поділився своїми спостереженнями Вінченцо.

Маркетолог Влад Ясько тут же побачив у світленькому малюкові копію свого дитячого знімка і був переконаний, що саме він "тато" хлопчика.

"Хлопець - це я в дитинстві! Білобрисий малій пацан. З таким же виразом обличчя, розрізом очей, губами і носом. Ямочок не вистачає. Тупо моя фотографія. Я пам'ятаю цю фотку. Вона у нас стояла і мамі дуже подобалася", - був повністю впевнений Влад.

Виявилося, що "батьки" малюків – Вінченцо і Злата. "Там дітлахи такі - красунчики. Діти виявилися мої і Златині", - з посмішкою заявив задоволений ресторатор.

"У другому випуску нам вирішили показати, як приблизно будуть виглядати наші діти зі Златою. Дивіться відео, там хохма. І все ж питання до вас. Вам діти більше схожі на моїх або все таки на Влада Ясько? До речі, саме ці дітки найбільше сподобалися Златі. Момент вирізали з шоу, але я не зміг не поділитися з вами", - підписав відео Вінченцо.