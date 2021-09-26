Мені все одно на ці троянди: учасник "Холостячки 2" пояснив свою поведінку на екстремальному побаченні з Огнєвіч

У п'ятницю, 24 вересня, вийшла друга серія найромантичнішого реаліті осіннього сезону "Холостячка 2". Проект покинули відразу два учасники, причому не обійшлося без скандальних зізнань. Були щасливчики, яким випала можливість піти на побачення з головною героїнею Златою Огнєвіч і вразити її, а чоловік вже постаралася здивувати головну холостячку країни! Так, право першого індивідуального побачення дісталося підприємцю зі Львова Дмитру Шевченко. Він вирішив подарувати Златі максимально насичений емоціями день - вони стрибунули з парашутом, здійснивши мрію співачки , а після бізнесмен підкорював артистку романтикою.

На сторінці в Instagram Дмитро опублікував кілька кадрів, зроблених відразу після спільного стрибка, а також розповів про пережиті емоції.

"Найважливіше її посмішка! Здається, у мене вийшло! Перше побачення - стрибок з висоти 3000 метрів! Дуже незвичайне місце для першого побачення, але якщо їй сподобалося, значить, ми на одній хвилі! Наприкінці побачення я отримав бутоньєрку. Спочатку подумав, що ця троянда за попередню церемонію, а потім зрозумів що це вже на наступну церемонію. Якщо чесно, мені все одно на ці троянди - головне, що наші відносини розвиваються! Нехай повільно, але впевнено", - підписав емоційні фото зі Златою Дмитро.

Дмитро здійснив давню мету Злати (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

У Stories Дмитро розповів, що відчував під час першого індивідуально побачення зі співачкою.

"Хвилювався, як хлопчик. Дуже подобається Злата, але процес зйомки трохи сковує", - зізнався бізнесмен.

Скріншот відео (instagram.com/dmitrij_sheff)

Учасник "Холостячки 2" зазначив, що не грав на камеру, а був максимально природним і всі його реакції мають пояснення.

"Я і так дуже хвилювався, але коли навколо тебе купа операторів, режисери – це сковує ще більше. І, я думаю, що через це я трохи і закрився, і поводився трохи неприродно зі Златою. Але найголовніше, що при цьому всьому, я поводився по-справжньому, був таким, яким я є", - запевнив він.