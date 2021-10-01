Учасник "Холостячки 2" Васко Младенов: я готовий стати найвідважнішим супергероєм для Злати

У 2-му випуску романтичного реаліті СТБ "Холостячка 2" відбулися перші побачення сезону. Деяким щасливчикам вдалося побачитися зі Златою Огневич в результаті успішно пройденого тесту на "хімію". Однак були і ті, з ким у Холостячки не виникло коннекта під час тактильної взаємодії. У числі цих учасників, на подив співачки, виявився чемпіон Болгарії з тенісу Васко Младенов, який сподобався їй ще на першій вечірці. Шанс реабілітуватися чоловік отримав минулого тижня. На побаченні разом з головною героїнею Васко створив унікальний аромат, а також розкрив творчу складову своєї душі, виконавши Златі авторську пісню "Супергерой".

Про участь у проекті, побачення зі Златою і свої переваги перед конкурентами Младенов розповів в ексклюзивному інтерв'ю Lite.

Васко, минулого тижня ти потрапив у свого роду зону ризику. Під час танцю зі Златою вона не відзначила твій аромат. З якими думками і очікуваннями йшов на зустріч до неї?

У мене були двоякі відчуття. З одного боку, я, звичайно, засмутився через те, що Златі не сподобався мій запах. Але з іншого - ситуація, що виникла, дала мені можливість піти на побачення з Холостячкою і спростувати її перше враження. Звичайно, я був радий можливості побачитися і поспілкуватися зі Златою. Її сумніви лише дали мені внутрішні сили налаштуватися на побачення і повною мірою розкритися.

Під час спілкування зі Златою Саша Борзенко сказав, що розділити загальний час на трьох чоловіків – це його ідея. Тебе це зачепило? Як думаєш, чому він так вчинив?

Я не знаю, чому Саша так сказав. Можливо, він просто розхвилювався або забув. Не думаю, що таким чином він хотів самоствердитися.

На побаченні Злата зазначила, що ви з нею дуже схожі. Згоден з думкою Холостячки?

Дійсно, під час побачення з'ясувалося, що у нас зі Златою дуже багато спільних тем, інтересів і смаків. Нам з нею подобалися одні й ті ж аромати. Навіть списки улюблених країн для подорожей дуже схожі. Дивно багато збігів (посміхається). А це основа будь-яких людських відносин. Мене це дуже порадувало.

Що для тебе найголовніше у відносинах?

Спільні інтереси, вміння спілкуватися, бути на одній хвилі з партнером, повага один до одного.

Ви зі Златою створювали власний аромат. Поділися, які запахи тобі подобаються. І чи звертаєш ти увагу на парфуми дівчат.

Звичайно ж, я звертаю увагу на парфуми дівчат. Мені подобаються легкі свіжі літні запахи. Не надто солодкі.

Ти вразив Холостячку виконанням власної пісні. Розкажи трохи про неї.

Пісню "Супергерой" я беріг для особливого випадку. На побаченні я побачив рояль, і мені захотілося поділитися зі Златою сокровенним. Я шалено хвилювався, що зіграю неправильно акорди, не потраплю в ноти або забуду текст (посміхається). Для мене це був дуже важливий момент. Ця пісня про пристрасть, про любов, про контраст ніжного і дикого у відносинах.

Чи готовий ти стати супергероєм для Холостячки?

Якщо ми зі Златою продовжимо будувати відносини, звичайно ж, для своєї дівчини я готовий стати найсміливішим, кращим і відважним супергероєм.

Глядачі одноголосно відзначають в коментарях, що ти дуже щирий і гідний претендент на серце Злати. А як ти вважаєш, в чому твоя головна перевага перед конкурентами?

Я не порівнюю себе з іншими хлопцями, оскільки у кожного з нас унікальний набір якостей. Своїми перевагами я вважаю багатий життєвий досвід, пов'язаний з подорожами. Мені вдалося пожити на різних континентах, в різних країнах, я навчався в Нью-Йорку і Техасі. Побачив дуже багато різних культур, з яких почерпнув все найкраще. Мій відкритий світогляд, позитивний погляд на життя і щирість – досить сильна суміш (сміється).

Чим тебе приваблює Злата?

Після нашого першого побачення я пізнав Злату краще. Вона мені здалася дуже променистою, щирою, відкритою і милою. Мені сподобалося, з яким задоволенням вона підтримувала нашу розмову. Злата м'яко спілкувалася, але в той же час у неї є своя думка. Сподіваюся, цю легкість ми зможемо з нею зберегти і далі.

Васко Младенов розповів про участь у шоу "Холостячка" і побачення зі Златою Огневич (фото: прес-служба телеканалу СТБ)

Як будуть розвиватися відносини Васко і Злати далі – не пропустіть у випусках романтичного реаліті "Холостячка" щоп'ятниці о 19:00 на СТБ!