Заготовлена певна роль: вибулий учасник "Холостячки 2" розкрив правду про шоу

Кінодіяч Юрій Рудий, який покинув шоу" Холостячка 2 " в першому випуску , розкрив правду про закулісся проекту. Чоловік поскаржився на те, що його показали на екрані мало не абьюзером, а також розповів про справжні мотиви учасників реаліті.

В інтерв'ю виданню Viva 43-річний Юрій зазначив, що його друзі були в шоці, коли побачили, яким його представили в рамках шоу.

При цьому, за словами колишнього учасника, з випуску вирізали моменти, які демонстрували його позитивні сторони, адже для нього вже визначили іншу роль.

"Якби я сам був продюсером подібного проекту, то, напевно, теж сприймав би учасників як ресурс для створення рейтингової передачі. А високий рейтинг - це, перш за все, хайп (інше питання, що контент при цьому все одно може залишатися якісним, і це вищий пілотаж). Але я побував по інший бік барикад, і мені, як і більшості інших учасників, сподобалося аж ніяк не все. Головне - для тебе як учасника заготовлена певна роль, і ти зобов'язаний їй відповідати. Наприклад, спочатку мене планували подати в амплуа такого собі байкера-інтелектуала. Окей, мені це близько. Але в результаті вийшов якийсь брутальний абьюзер. Що насправді нонсенс: мої друзі знають, що я добряк, і після перегляду шоу вони були в шоці. Я теж", - поділився Рудий.

Він додав, що такі речі можуть погано вплинути на репутацію і почуття учасників.

"Я розумію, що у кожного шоу є своя концепція і сюжетна лінія. Але, на відміну від кіно, в реаліті-проектах беруть участь не актори, а живі люди з реальними почуттями. І подібні ситуації можуть залишити дуже неприємний осад і в душі, і на репутації людини", - зазначив кінорежисер.

Юрій також розповів, що дуже багато з відзнятого залишається за кадром - на його думку, часто несправедливо.

"А ось що було по-справжньому несправедливим, так це те, що мою "візитку" в передачі в результаті не показали. До неї увійшли наші зі старшим сином заняття боксом, моє тренування ММА в клітці, бекстейдж моєї сценарної діяльності - дійсно круті кадри! Думаю, творці шоу вирізали їх, так як не хотіли, щоб я отримав симпатію глядачів", - переконаний чоловік.

Рудий також розкрив справжній мотив учасників на проекті, і це, за його твердженням, - піар.

"Не хочу робити безапеляційних заяв, але особисто я впевнений, що всі учасники і сама учасниця прийшли на шоу "Холостячка", перш за все, заради піару", - вважає Юрій.

Що стосується свого відходу з проекту, він зазначив, що не очікував від Злати Огневич такого рішення, проте образи на неї не тримає.

"Я був упевнений, що наше спілкування пройшло на позитиві і тому здивувався, коли героїня вирішила не залишати мене в основному складі учасників. Але в будь-якому випадку, це її вибір і вона має на нього право", - підсумував вибулий учасник.

Юрій Рудий відверто розповів про участь у "Холостячці 2" і закулісся шоу (фото: instagram.com/yuriyrudy)