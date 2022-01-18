Злата не сумнівалася: фаворит глядачів з "Холостячки 2" розповідає правду про стосунки з Огнєвіч після шоу

Макс натякнув, що як і раніше залишається в статусі холостяка, але не проти з ним розпрощатися. На відміну від інших учасників шоу, йому все ніяк не щастить з тією самою. Можливо, образ вірного друга і жилетки для Злати не сприяють його романтичному життю.

Макс і Злата продовжують спілкуватися (фото: instagram.com/tarmaks)

"В даний момент я практикуюся готувати сніданки. Зараз я готую тільки для себе. Але я візуалізую, що мій сніданок може ще комусь дістатися", - з посмішкою уточнив він.

Згадуючи свій шлях на проекті, Максим переконаний, що чоловік повинен проявляти наполегливість і ініціативу у відносинах, але завоювати когось, якщо немає взаємності, неможливо.

"Я вважаю, що завоювати людину неможливо. Це не боротьба, це відносини гармонійні і адекватні, коли люди тягнуться один до одного і хочуть бути разом. Зі свого боку чоловік повинен проявляти знаки уваги, але коли в іншої людини немає відповідної реакції і бажання будувати відносини з тобою, то так нічого здорового не побудувати", - упевнений Макс.

Макс вважає, що завоювати дівчину без її бажання неможливо (фото: instagram.com/tarmaks)

Бізнесмен запевняє - на проекті він максимально розкрився і був чесним і щирим. Своєю слабкістю Макс вважає зайву довірливість, але змінюватися не хоче.

"У плані моїх почуттів, я впевнений, що Злата не сумнівалася тоді, і не сумнівалася після проекту. На проекті не йокнуло, бо йокнуло до іншого чоловіка. А зараз у неї період, коли їй потрібно відпустити все, що сталося. Я поруч як друг, безумовно. Коли вона потребує підтримки, я завжди прийду на допомогу. Але зараз говорити про якісь стосунки просто неправильно", - вважає він.

Чи вірите ви в дружбу людей, які намагалися побудувати відносини на очах у всієї країни? Ми переконані, що Макс все ще сподівається і чекає.

Максим був поруч зі Златою у важкий період її життя (фото: instagram.com/tarmaks)

Злата ж після хворобливого розриву з Андрієм Задорожним звернулася до психолога, і вирішила на час не заводити нові відносини, а розібратися в собі.

"Ми підтримуємо стосунки, але не так щільно, як в той період, коли їй було важко. Ми листуємося, поки звели відносини до такого рівня. У неї багато роботи, у мене багато роботи. На цій дистанції нам комфортно. У нас саме дружні стосунки", - уточнив він.

Максим описав ідеальну обраницю і пояснив, який типаж його приваблює. Складається відчуття, що він описує Злату.

"Прямо дуже високих не люблю. Плюс-мінус мого зростання. Люблю, щоб була мініатюренька. Раніше я думав, що люблю блондинок, а пізніше зрозумів, що люблю брюнеток. Тому я для себе вирішив так, що це взагалі не має значення. Мені більше подобаються дівчата з довгим волоссям, ніж з короткими", - перерахував він.

Також Макс назвав привабливі для нього риси жіночого характеру. Він уточнив, що любить цілеспрямованих, захоплених жінок і вітає жіночу самореалізацію. Макс також додав, що не терпить жіночі істерики.

"Мені подобається норовливість. Примхливість повинна бути, але в міру. Трохи норовливості і кокетства має бути. Безумовно, доброта", - резюмував підприємець.