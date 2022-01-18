Злата не сомневалась: фаворит зрителей из "Холостячки 2" рассказывает правду об отношениях с Огневич после шоу

Макс намекнул, что по-прежнему остается в статусе холостяка, но не прочь с ним распрощаться. В отличие от других участников шоу, парню все никак не везет с той самой. Возможно, образ верного друга и жилетки для Златы не способствуют его романтичной жизни.

Макс и Злата продолжают общаться (фото: instagram.com/tarmaks)

"В данный момент я практикуюсь готовить завтраки. Сейчас я готовлю только для себя. Но я визуализирую, что мой завтрак может еще кому-то достаться", - с улыбкой уточнил он.

Вспоминая свой путь на проекте, Максим убежден, что мужчина должен проявлять настойчивость и инициативу в отношениях, но завоевать кого-то, если нет взаимности, невозможно.

"Я считаю, что завоевать человека невозможно. Это не борьба, это отношения гармоничные и адекватные, когда люди тянутся друг к другу и хотят быть вместе. Со своей стороны мужчина должен проявлять знаки внимания, но когда у другого человека нет ответной реакции и желания строить отношения с тобой, то так ничего здорового не построить", - уверен Макс.

Макс считает, что завоевать девушку без ее желания невозможо (фото: instagram.com/tarmaks)

Бизнесмен уверяет - на проекте он максимально раскрылся и был честным и искренним. Своей слабостью Макс считает излишнюю доверчивость, но меняться не хочет.

"В плане моих чувств, я уверен, что Злата не сомневалась тогда, и не сомневалась после проекта. На проекте не екнуло, потому что екнуло к другому мужчине. А сейчас у нее период, когда ей нужно отпустить все, что произошло. Я рядом как друг, безусловно. Когда она нуждается в поддержке, я всегда приду на помощь. Но сейчас говорить о каких-то отношениях просто неправильно", - считает он.

Верите ли вы в дружбу людей, которые пытались построить отношения на глазах у всей страны? Мы убеждены, что Макс все еще надеется и ждет.

Максим был рядом со Златой в трудный период ее жизни (фото: instagram.com/tarmaks)

Злата же после болезненного разрыва с Андреем Задорожным обратилась к психологу, и решила на время не заводить новые отношения, а разобраться в себе.

"Мы поддерживаем отношения, но не так плотно, как в тот период, когда ей было тяжело. Мы переписываемся, пока свели отношения до такого уровня. У нее много работы, у меня много работы. На этой дистанции нам комфортно. У нас именно дружеские отношения", - уточнил он.

Максим описал идеальную избранницу и пояснил, какой типаж его привлекает. Складывается ощущение, что он описывает Злату.

"Прямо очень высоких не люблю. Плюс-минус моего роста. Люблю, чтобы была миниатюренькая. Раньше я думал, что люблю блондинок, а позже понял, что люблю брюнеток. Поэтому я для себя решил так, что это вообще не имеет значения. Мне больше нравятся девушки с длинными волосами, чем с короткими", - перечислил он.

Также Макс назвал привлекательные для него черты женского характера. Он уточнил, что любит целеустремленных, увлеченных женщин и приветствует женскую самореализацию. Макс также добавил, что не терпит женские истерики.

"Мне нравиться строптивость. Капризность должна быть, но в меру. Чуть-чуть вредность и кокетство должны быть. Безусловно, доброта", - резюмировал предприниматель.