Зірка серіалу "Хід королеви" відкрила таємницю про сексуальний досвід і орієнтацію головної героїні

Аня Тейлор-Джой, яка зіграла шахістку Бет Хармон в популярному американському серіалі "Хід королеви" (The Queen's Gambit), відверто розповіла про сексуальне життя і орієнтацію своєї героїні.

Голлівудська актриса зазначила, що сексуальний досвід шахістки часом дійсно виглядає незграбно і смішно. Шанувальники серіалу підозрюють, що Бет може бути лесбіянкою. Про це повідомляє The Sun.

В одному з епізодів серіалу вона опинилася в ліжку разом з гарною моделлю Клео, яку грає Міллі Брейді.

Коли Бет позбулася невинності з хлопцем, то навіть не зняла одяг, а в кінці поплескала його по плечу. При цьому актриса зізналася, що поплескування по плечу - це її ідея.

"Кожен раз, коли вона грає у шахи, вона завжди комусь тисне руку. Тому вона відчуває, що їй потрібно поставити крапку в тому, що тільки що сталося. Вона така: "Молодець. Ти намагався. Спасибі", - заявила актриса.

Варто зазначити, що серіал "Хід королеви" тиждень за тижнем ставав найбільш рейтинговим шоу з моменту його виходу на Netflix 23 жовтня.

У ньому докладно розповідається, як наркозалежність допомагає Бет зосередитися, коли вона уявляє собі шахову дошку на стелі, щоб вивчати різні прийоми гри.

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