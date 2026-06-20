46-летняя Соломия Витвицкая вышла замуж за любимого военного: первые кадры

Витвицкая показала первые фото со свадьбы

Так, за несколько дней до этого ведущая намекнула на то, что у нее состоялся девичник. Она собиралась с подругами, но не раскрывала причину праздничной вечеринки.

Витвицкая на девичнике (скриншот)

Однако вскоре Соломия появилась с любимым. На фото видно, что они вместе были в государственном учреждении.



Витвицкая и ее муж (скриншот)

Уже 20 июня звезда наконец объявила, что она и ее возлюбленный официально поженились. Витвицкая опубликовала пост с кадрами со свадьбы, на которых супруги демонстрируют парные обручальные кольца и целуются.

Подписала она его довольно лаконично - датой, знаменательной для новосозданной семьи.

"20.06.2026", - говорится в публикации, которая сопровождается романтической песней Максима Бородина "Якби не ти".

Что известно об отношениях ведущей и ее избранника-военного

До знакомства с Алексеем Ситайлом Соломия Витвицкая почти восемь лет прожила в браке с режиссером и клипмейкером Владом Кочатковым. Супруги поженились в 2013 году, а уже в 2021-м сообщили о разводе.

Что же касается будущего на тот момент жениха, то телеведущая была знакома с ним еще задолго до начала их романа. Они время от времени встречались в общих компаниях и на праздниках друзей, однако близкое общение между ними завязалось уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

На тот момент Алексей, который до войны работал судьей и возглавлял один из районных судов в Сумской области, встал на защиту страны и вступил в ряды ВСУ. Во время службы он обратился к Соломии с просьбой помочь его подразделению генераторами. Витвицкая, которая занимается волонтерской деятельностью еще с 2014 года и регулярно доставляла гуманитарную помощь военным на восток страны, сразу откликнулась.

Именно совместная работа и постоянное общение постепенно переросли в нечто большее. Со временем дружеские отношения превратились в романтические. В беседах с представителями СМИ ведущая неоднократно признавалась, что больше всего в любимом ее покорили его ответственность, чувство юмора и поступки.

Соломия Витвицкая с возлюбленным (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

О своих чувствах пара впервые рассказала публично в начале 2024 года. А уже через год, 14 февраля 2025-го, Алексей сделал Соломии предложение руки и сердца во время отдыха в Буковеле. Телеведущая ответила возлюбленному "да", открыв новую главу своей личной романтической истории.