ua en ru
Вт, 16 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

Ольга Харлан впервые стала мамой: фото и имя новорожденной дочери

10:50 16.06.2026 Вт
3 мин
Этого момента спортсменка ждала много лет и теперь поделилась им со всеми
aimg Катерина Собкова
Ольга Харлан впервые стала мамой: фото и имя новорожденной дочери Ольга Харлан со своим женихом Луиджи Самеле (фото: instagram.com/olgakharlan)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась радостной новостью - она впервые стала мамой.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию спортсменки в Instagram.

Еще больше интересного: Победитель шоу "Шанс" Александр Воевуцкий удивил новостью о рождении пятого ребенка

Харлан родила первенца

Знаменитость опубликовала трогательное фото с ручкой новорожденного ребенка. У спортсменки и ее жениха Луиджи Самеле родилась девочка.

Радостное событие произошло в воскресенье, 14 июня.

Также Харлан раскрыла имя ребенка - девочку назвали Арианна.

"Арианна 14.06.2026. Мама и папа любят тебя больше всего", - подписала она милое фото.

Ольга Харлан впервые стала мамой: фото и имя новорожденной дочериХарлан родила девочку (фото: instagram.com/olgakharlan)

История любви Ольги Харлан и Луиджи Самеле

Ольга Харлан - выдающаяся украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка и многократная победительница мировых и европейских соревнований. Ее жених Луиджи Самеле - известный итальянский спортсмен, обладатель четырех олимпийских наград, призер чемпионатов мира и трехкратный чемпион Европы.

История их отношений началась более двух десятилетий назад. Впервые они встретились во Франции, когда Ольге было всего 15 лет, а Луиджи - 18. Итальянец сразу обратил внимание на талантливую украинку и даже незаметно сфотографировал ее на память.

Впоследствии их пути неоднократно пересекались на международных турнирах. В тот период Харлан состояла в браке с украинским фехтовальщиком Дмитрием Бойко, который также добился успехов на мировой и европейской арене. Поэтому общение между Ольгой и Луиджи оставалось дружеским.

После развода спортсменки с Бойко их отношения с Самеле перешли на новый уровень. В 2019 году они стали парой, а в сентябре 2024 года Луиджи сделал предложение любимой. Ольга приняла предложение, и влюбленные готовятся к свадьбе.

Ольга Харлан впервые стала мамой: фото и имя новорожденной дочериОльга Харлан с женихом (фото: instagram.com/olgakharlan)

Беременность Ольги Харлан

В феврале 2026 года спортсменка поделилась радостной новостью о будущем пополнении в семье. Вместе с Луиджи Самеле она опубликовала трогательное видео, в котором сообщила о беременности.

Ольга Харлан впервые стала мамой: фото и имя новорожденной дочериПара оригинально раскрыла пол ребенка (фото: instagram.com/olgakharlan)

Уже в следующем месяце пара раскрыла пол будущего ребенка. Для этого они устроили нежную фотосессию в светлых минималистичных тонах.

На снимках Ольга позировала в голубых джинсах и просторном свитере молочного оттенка, который подчеркивал ее беременность, а Луиджи с любовью обнимал невесту.

В отличие от популярных масштабных гендер-пати, будущие родители выбрали более личный и душевный способ поделиться новостью. Главным акцентом фотосессии стала надпись "It’s a girl" на животе спортсменки, которая сообщила, что они ожидают дочь.

Ольга Харлан впервые стала мамой: фото и имя новорожденной дочериХарлан и Самеле стали родителями девочки (фото: instagram.com/olgakharlan)

Еще больше интересного:

Звезда сериалов Екатерина Тишкевич впервые станет мамой

Бывший "Холостяк" Иракли Макацария в третий раз стал отцом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ольга Харлан Новости шоу-бизнеса беременность Звезды шоу-бизнеса Дети
Новости
Москва под ударом: дроны атакуют крупнейший НПЗ города (видео)
Москва под ударом: дроны атакуют крупнейший НПЗ города (видео)
Аналитика
Зеленский, Буданов, Федоров: как уход Ермака изменил баланс сил во власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зеленский, Буданов, Федоров: как уход Ермака изменил баланс сил во власти