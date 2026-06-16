Ольга Харлан впервые стала мамой: фото и имя новорожденной дочери

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию спортсменки в Instagram .

Харлан родила первенца

Знаменитость опубликовала трогательное фото с ручкой новорожденного ребенка. У спортсменки и ее жениха Луиджи Самеле родилась девочка.

Радостное событие произошло в воскресенье, 14 июня.

Также Харлан раскрыла имя ребенка - девочку назвали Арианна.

"Арианна 14.06.2026. Мама и папа любят тебя больше всего", - подписала она милое фото.

Харлан родила девочку (фото: instagram.com/olgakharlan)

История любви Ольги Харлан и Луиджи Самеле

Ольга Харлан - выдающаяся украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка и многократная победительница мировых и европейских соревнований. Ее жених Луиджи Самеле - известный итальянский спортсмен, обладатель четырех олимпийских наград, призер чемпионатов мира и трехкратный чемпион Европы.

История их отношений началась более двух десятилетий назад. Впервые они встретились во Франции, когда Ольге было всего 15 лет, а Луиджи - 18. Итальянец сразу обратил внимание на талантливую украинку и даже незаметно сфотографировал ее на память.

Впоследствии их пути неоднократно пересекались на международных турнирах. В тот период Харлан состояла в браке с украинским фехтовальщиком Дмитрием Бойко, который также добился успехов на мировой и европейской арене. Поэтому общение между Ольгой и Луиджи оставалось дружеским.

После развода спортсменки с Бойко их отношения с Самеле перешли на новый уровень. В 2019 году они стали парой, а в сентябре 2024 года Луиджи сделал предложение любимой. Ольга приняла предложение, и влюбленные готовятся к свадьбе.

Ольга Харлан с женихом (фото: instagram.com/olgakharlan)

Беременность Ольги Харлан

В феврале 2026 года спортсменка поделилась радостной новостью о будущем пополнении в семье. Вместе с Луиджи Самеле она опубликовала трогательное видео, в котором сообщила о беременности.

Пара оригинально раскрыла пол ребенка (фото: instagram.com/olgakharlan)

Уже в следующем месяце пара раскрыла пол будущего ребенка. Для этого они устроили нежную фотосессию в светлых минималистичных тонах.

На снимках Ольга позировала в голубых джинсах и просторном свитере молочного оттенка, который подчеркивал ее беременность, а Луиджи с любовью обнимал невесту.

В отличие от популярных масштабных гендер-пати, будущие родители выбрали более личный и душевный способ поделиться новостью. Главным акцентом фотосессии стала надпись "It’s a girl" на животе спортсменки, которая сообщила, что они ожидают дочь.

Харлан и Самеле стали родителями девочки (фото: instagram.com/olgakharlan)