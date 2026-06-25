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"Много здоровья надо". Мика Ньютон честно ответила, вернется ли на украинскую сцену

00:55 25.06.2026 Чт
2 мин
Артистка объяснила, почему не может пока выпустить старые хиты на украинском
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Много здоровья надо". Мика Ньютон честно ответила, вернется ли на украинскую сцену Мика Ньютон высказалась о возвращении в Украину (скриншот)
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Украинская певица Мика Ньютон призналась, планирует ли полноценный возвращение на украинскую сцену и рассматривает ли возможность выпуска украиноязычных версий своих хитов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом она рассказала в интервью Рамине.

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Что сказала Мика Ньютон о возвращении в Украину

У певицы, которая недавно поразила публику выступлением на фестивале в Киеве, пока нет однозначного ответа по поводу музыкального будущего из-за ряда личных и профессиональных обстоятельств.

Как известно, большинство ее известных композиций до сих пор находятся в собственности бывшего продюсера Юрия Фальосы, что затрудняет вопрос их перевыпуска на украинском языке.

Она отметила, что для подобных шагов необходимы отдельные договоренности и дополнительные ресурсы.

"Я не могу ничего обещать. Если ты начинаешь делать такие заявки - я возвращаюсь - тогда ты должна служить. Нужно выпускать песни, то есть мне нужно наладить контакт с Юрой. Спрашивать разрешение или это юристы должны говорить", - объяснила она.

В то же время она прокомментировала финансовый аспект вопроса.

"Эти песня, если перевыпускать, то исключительно для людей. Не так много артисты зарабатывают с роялти. Там не такие большие деньги", - отметила она.

&quot;Много здоровья надо&quot;. Мика Ньютон честно ответила, вернется ли на украинскую сценуНьютон о возвращении в Украину (фото: instagram.com/mikanewton)

Отдельно Мика, пережившая рак яичника, вспомнила о состоянии своего здоровья.

"Чтобы делать карьеру в Украине, очень много здоровья надо, сил. Крис не сможет постоянно со мной ездить. Для нас это был как отпуск (выступление на фестивале - ред.) То есть мы вместо Мальдив поехали в Украину подарить людям настроение", - отметила она.

Перед одним из концертов певица получила наставление пройти новую биопсию.

"Снова приключения. Я об этом же не говорю нигде. Поэтому, не осуждайте людей. Я изо всех сил старалась приехать и сделать праздник для людей", - поделилась она.

В то же время она дала понять, что не исключает возможность возвращения на украинскую сцену при благоприятных условиях.

"Если Бог даст мне здоровье, биопсия вернется нормальная, будем решать. Я сделаю все, чтобы люди, которые слушали мою музыку, пришли на концерт, были довольны мной", - сказала она.

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