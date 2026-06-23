"Подняли на 200 грн". Бебешко раскрыл, какую пенсию получает и как живет в Польше

Украинский продюсер и музыкант Владимир Бебешко откровенно рассказал о своем финансовом положении. Он назвал сумму пенсии, которую получает в Украине, и объяснил, за счет чего живет за рубежом.

Детальнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью продюсера Славе Демину.

Какую пенсию получает Владимир Бебешко

В настоящее время продюсер находится в Варшаве. По его словам, никакой финансовой помощи как беженец он не получает от польского государства.

Его регулярным доходом остается украинская пенсия, которая поступает на банковскую карту.

Продюсер признался, что размер выплат вырос, однако сумма все равно остается довольно скромной.

"Повысили на 200 гривен. Сейчас 3500", - отметил он.

Владимир Бебешко о пенсии (фото: facebook.com/bebesko)

Продюсер не скрывает, что одной пенсии для жизни за границей недостаточно. Он пользуется сбережениями. Именно на эти деньги он живет в Польше.

"Но у меня есть свои деньги, я их заработал. Трачу то, что осталось. Еще немного денег осталось", - поделился он.

По словам Владимира, в Польше он живет последние три года. Туда его привела болезнь.

"Все знают - инсульт. Ударило сильно. Я не ходил, не говорил, но сейчас хожу, пишу музыку", - рассказал он.

В то же время продюсер подчеркнул, что постоянно на связи с Украиной. Он продолжает работать и писать песни, но пока не имеет возможности приехать.



Что известно о Владимире Бебешко

Напомним, звукорежиссер и музыкальный продюсер родом из города Стрый. Широкую известность он приобрел благодаря работе в телешоу "Шанс", где сотрудничал с Кузьмой Скрябиным, Натальей Могилевской и Игорем Кондратюком.

Вместе с лидером группы "Скрябін" в 2008 году они создали эпатажную и сатирическую женскую поп-группу "Пающие трусы", которая высмеивала тогдашние реалии шоу-бизнеса.

Владимир - младший брат певца, известного под именем Левко Дурко. Его первой женой была Виктория Врядий, известная как Сестричка Вика, а второй стала джазовая исполнительница Саша Белина, от которой у него есть дочь Евгения.