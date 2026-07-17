Баскетбольная тематика и девушка с курицей: какой была первая вечеринка нового "Холостяка" с Кравцовым

Съемки 15 сезона романтического шоу "Холостяк" с баскетболистом Вячеславом Кравцовым продолжаются. До осенней премьеры еще есть время, однако создатели проекта уже раскрывают новые подробности первой вечеринки, которая оказалась богата неожиданностями.
Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу реалити-шоу в Instagram.
В команде шоу рассказали, что в этом сезоне знакомство девушек с главным героем было очень креативным. Поскольку времени на личное общение традиционно немного, участницы пытались лучше заявить о себе. Для этого они приносили оригинальные подарки, демонстрировали свои увлечения и придумывали необычные способы знакомства.
Больше всего привлекла одна из девушек, которая пришла на первую вечеринку не сама. Она взяла с собой домашнюю черную курицу. Как отметили авторы проекта, это первый случай в истории украинского "Холостяка", когда на знакомстве с главным героем появилось домашнее животное.
Помог ли столь нестандартный ход покорить сердце Вячеслава Кравцова, зрители узнают уже после выхода шоу.
Организаторы полностью посвятили первую вечеринку баскетболу - спорту, с которым связана жизнь нового "Холостяка". Локацию украсили фотографиями Кравцова, его кубками, медалями, мячами, игровыми футболками, спортивной обувью и другими памятными для него вещами.
На территории также установили баскетбольное кольцо, чтобы атмосфера максимально передавала мир, в котором многие годы живет спортсмен.
Особое значение имела цифра 15. Именно под этим номером Кравцов много лет выступает за сборную Украины по баскетболу и является ее капитаном. Потому символический номер нового сезона стал одним из главных элементов оформления вечеринки.
Первая вечеринка, как и в предыдущих сезонах, длилась более суток. Однако на этот раз команде пришлось столкнуться с неожиданными трудностями.
В день старта съемок температура воздуха поднялась до 37 градусов, став рекордной в этом году. Уже к вечеру погода резко изменилась - начались сильный ветер, гроза и ливень.
Из-за непогоды съемочный процесс пришлось приостановить на несколько часов. После того как погодные условия улучшились, команда продолжила работу над первым выпуском шоу.
Вячеслав Кравцов является украинским баскетболистом, капитаном мужской сборной Украины. За свою карьеру он играл за украинские и зарубежные клубы, а в 2012 году стал вторым украинцем, дебютировавшим в НБА, подписав контракт с Detroit Pistons.
В 2026 году именно Кравцова избрали главным героем 15-го сезона шоу "Холостяк". Спортсмен признался, что пришел на проект, потому что хочет найти любовь и построить серьезные отношения.
Ранее Вячеслав рассказывал, что для него важно, чтобы девушка была искренней, доброй, обладала чувством юмора и поддерживала его. Также он отмечал, что ищет человека, с которым будет чувствовать себя счастливым и сможет создать крепкую семью.