СолоХа в третий раз стала мамой: первые фото малыша

Известная украинская певица СолоХа рассказала в сети радостную новость - она в третий раз стала мамой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram .

СолоХа стала мамой в третий раз

У артистки, которая уже воспитывает двоих дочерей, родился сын. Когда именно случилось радостное событие, СолоХа не написала.

Певица также опубликовала несколько фото из роддома с малышом, но пока что не показала его лицо.

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

"Мы родились. Мой сынишка, моя радость, мое безграничное счастье. Пусть Господь хранит тебя", - подписала она фото с ребенком.

Певица снова стала мамой (фото: instagram.com/soloha_official)

Кто такая СолоХа

Настоящее имя певицы - Тереза Балашова. В творчестве она также использовала псевдоним Тереза Франка.

В 2011 году активно работала с телеканалом ОТV, где была ведущей популярной программы "Модная правда". Кроме того, она создавала авторскую рубрику "Звездные родители в гостях у Терезы Франк" для журнала "Мама-инфо".

В конце 2015 года артистка кардинально изменила свой сценический образ - по просьбе продюсера Владимира Бебешко она взяла новый псевдоним и стала известна как СолоХа.

За время своей карьеры певица выпустила более 20-ти песен. Среди самых известных композиций - "Стьопа", "Булочка", "Мамо, я дурна" и "Бліднесенька".

Отметим, что певица воспитывает двоих дочерей. От первого брака у нее есть дочь Ариана.

О ее втором муже известно очень мало. В 2023 году певица родила еще одну дочь, которую назвала Евлалия-Ева.

В марте 2025 года она сообщила, что снова ждет пополнения в семье.

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)