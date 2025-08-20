СолоХа в третий раз стала мамой: первые фото малыша
Известная украинская певица СолоХа рассказала в сети радостную новость - она в третий раз стала мамой.
СолоХа стала мамой в третий раз
У артистки, которая уже воспитывает двоих дочерей, родился сын. Когда именно случилось радостное событие, СолоХа не написала.
Певица также опубликовала несколько фото из роддома с малышом, но пока что не показала его лицо.
СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)
"Мы родились. Мой сынишка, моя радость, мое безграничное счастье. Пусть Господь хранит тебя", - подписала она фото с ребенком.
Кто такая СолоХа
Настоящее имя певицы - Тереза Балашова. В творчестве она также использовала псевдоним Тереза Франка.
В 2011 году активно работала с телеканалом ОТV, где была ведущей популярной программы "Модная правда". Кроме того, она создавала авторскую рубрику "Звездные родители в гостях у Терезы Франк" для журнала "Мама-инфо".
В конце 2015 года артистка кардинально изменила свой сценический образ - по просьбе продюсера Владимира Бебешко она взяла новый псевдоним и стала известна как СолоХа.
За время своей карьеры певица выпустила более 20-ти песен. Среди самых известных композиций - "Стьопа", "Булочка", "Мамо, я дурна" и "Бліднесенька".
Отметим, что певица воспитывает двоих дочерей. От первого брака у нее есть дочь Ариана.
О ее втором муже известно очень мало. В 2023 году певица родила еще одну дочь, которую назвала Евлалия-Ева.
В марте 2025 года она сообщила, что снова ждет пополнения в семье.
СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)
