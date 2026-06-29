BLOGGERS AWARDS 2026 назвала самых влиятельных блогеров, артистов и медийных звезд года

В Украине объявили лауреатов премии BLOGGERS AWARDS 2026, ежегодно отмечающих самых заметных представителей блогерской, медийной, спортивной и артистической сфер.
Кто получил награду - узнайте в материале на РБК-Украина.
Среди лауреатов премии в этом году оказались блогеры, инфлюэнсеры, артисты, спортсмены и актеры, которые, по версии организаторов, оказали заметное влияние в медиапространстве.
Главную награду "Блогер №1 Украины 2026" получила Стася Макеева.
В то же время "Инфлюэнсером Украины 2026" назвали Олега Машуковского, а звание "Лидер влияния 2026" получил Миша Лебига.
Среди других победителей:
"Топ-блогер года 2026" - Юля Верба
"Топ-инфлюэнсер Украины 2026" - Русалочка Хл
"Лучший Beauty-инфлюэнсер 2026" - Даня Дарк
"Семья года блоггеров 2026" - Виталий и Анастасия Богомоловы
"Инста-папа Украины 2026" - Геворг Берчян
"Лидер спортивного влияния 2026" - Александр Усик
"Лидер мужского контента 2026" - Тарас Нестеренко
"Лидер женского контента 2026" - Анастасия Ткаченко
"Уличный медиа-инфлюэнсер 2026" - The Oleg
"Волонтерство, помощь, гражданская позиция" - Дэн Поветкин
"Лучший YouTube-канал 2026" - Василий Тимошенко
"Лучшая актриса Украины 2026" - Ольга Сумская
"Лучший актер Украины 2026" - Андрей Фединчик
"Самый популярный TikTok-блогер 2026" - Семья Макеевых
"Топовый артист Украины 2026" - MAMARIKA