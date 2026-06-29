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BLOGGERS AWARDS 2026 назвала найвпливовіших блогерів, артистів і медійних зірок року

13:14 29.06.2026 Пн
2 хв
Серед лауреатів опинилися Олександр Усик, Міша Лебіга, MAMARIKA та Ольга Сумська
aimg Іванна Пашкевич
Хто отримав головну нагороду на BLOGGERS AWARDS 2026 (фото: instagram.com/blogger_awards.ua)

В Україні оголосили лауреатів премії BLOGGERS AWARDS 2026, яка щороку відзначає найпомітніших представників блогерської, медійної, спортивної та артистичної сфер.

Лауреати BLOGGERS AWARDS 2026

Серед лауреатів премії цього року опинилися блогери, інфлюенсери, артисти, спортсмени та актори, які, за версією організаторів, мали помітний вплив у медіапросторі.

Головну нагороду "Блогер №1 України 2026" отримала Стася Макєєва.

Водночас "Інфлюенсером України 2026" назвали Олега Машуковського, а звання "Лідер впливу 2026" отримав Міша Лебіга.

Олег Машуковський і Стася Макєєва (фото: instagram.com/blogger_awards.ua)

Серед інших переможців:

"Топ-блогер року 2026" - Юля Верба

"Топ-інфлюенсер України 2026" - Русалочка Хл

"Найкращий Beauty-інфлюенсер 2026" - Даня Дарк

"Сім’я року блогерів 2026" - Віталій та Анастасія Богомолови

"Інста-тато України 2026" - Геворг Берчян

"Лідер спортивного впливу 2026" - Олександр Усик

"Лідер чоловічого контенту 2026" - Тарас Нестеренко

"Лідер жіночого контенту 2026" - Анастасія Ткаченко

"Вуличний медіа-інфлюенсер 2026" - The Oleg

"Волонтерство, допомога, громадянська позиція" - Ден Повєткін

"Найкращий YouTube-канал 2026" - Василь Тимошенко

"Найкраща актриса України 2026" - Ольга Сумська

"Найкращий актор України 2026" - Андрій Федінчик

"Найпопулярніший TikTok-блогер 2026" - Сім’я Макєєвих

"Топовий артист України 2026" - MAMARIKA

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