BLOGGERS AWARDS 2026 назвала найвпливовіших блогерів, артистів і медійних зірок року

Лауреати BLOGGERS AWARDS 2026

Серед лауреатів премії цього року опинилися блогери, інфлюенсери, артисти, спортсмени та актори, які, за версією організаторів, мали помітний вплив у медіапросторі.

Головну нагороду "Блогер №1 України 2026" отримала Стася Макєєва.

Водночас "Інфлюенсером України 2026" назвали Олега Машуковського, а звання "Лідер впливу 2026" отримав Міша Лебіга.

Олег Машуковський і Стася Макєєва (фото: instagram.com/blogger_awards.ua)

Серед інших переможців:

"Топ-блогер року 2026" - Юля Верба

"Топ-інфлюенсер України 2026" - Русалочка Хл

"Найкращий Beauty-інфлюенсер 2026" - Даня Дарк

"Сім’я року блогерів 2026" - Віталій та Анастасія Богомолови

"Інста-тато України 2026" - Геворг Берчян

"Лідер спортивного впливу 2026" - Олександр Усик

"Лідер чоловічого контенту 2026" - Тарас Нестеренко

"Лідер жіночого контенту 2026" - Анастасія Ткаченко

"Вуличний медіа-інфлюенсер 2026" - The Oleg

"Волонтерство, допомога, громадянська позиція" - Ден Повєткін

"Найкращий YouTube-канал 2026" - Василь Тимошенко

"Найкраща актриса України 2026" - Ольга Сумська

"Найкращий актор України 2026" - Андрій Федінчик

"Найпопулярніший TikTok-блогер 2026" - Сім’я Макєєвих

"Топовий артист України 2026" - MAMARIKA