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Бон Джови вернулся к фанатам после неожиданного поворота на концерте в Нью-Йорке: что произошло

10:23 01.08.2026 Сб
2 мин
Артисту пришлось досрочно завершить выступление из-за ухудшения самочувствия
aimg Наталия Крижановская
Бон Джови вернулся к фанатам после неожиданного поворота на концерте в Нью-Йорке: что произошло Бон Джови (фото: Getty Image)
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Джон Бон Джови снова вышел на сцену Madison Square Garden после того, как несколькими днями раньше был вынужден досрочно завершить концерт из-за проблем со здоровьем. В этот раз выступление оказалось особенным, ведь на сцене с ним неожиданно появился легендарный Брюс Спрингстин.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Page Six.

Возвращение на сцену

64-летний рокер завершил девятидневную резиденцию в Нью-Йорке, ставшую частью его "Forever Tour". Несколькими днями ранее музыкант был вынужден прервать предыдущий концерт примерно через 90 минут после начала из-за пазушной инфекции - синусита.

Перед тем как покинуть сцену, артист обратился к публике и извинился за то, что не смог продемонстрировать лучшее выступление.

"Извините, мне больно, и вы не получаете от меня лучшего", - сказал Бон Джови.

В то же время, он попросил зрителей сохранить билеты и пообещал найти способ исправить ситуацию. Уже через несколько дней музыкант снова встретился с нью-йоркской публикой, завершив свою резиденцию на культовой арене.

Неожиданный сюрприз для фанатов

Главной неожиданностью вечера стало появление Брюса Спрингстина. Древние друзья, оба родом из Нью-Джерси, вместе исполнили песню "Who Says You Can't Go Hom". После этого Спрингстин представил публике свой хит "The Promised Land" 1978 года.

Стоит отметить, что сегодня тур имеет для Бон Джови особое значение. Это его первое масштабное возвращение в концертную деятельность после операции на голосовых связях, которую он перенес в 2022 году. По словам музыканта, многолетние выступления оказали серьезное влияние на его голос, а восстановление стало для него непростым испытанием.

После девяти концертов в Madison Square Garden "Forever Tour" продолжится в Европе. Следующее выступление Бон Джови запланировано на 28 августа в Эдинбурге.

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