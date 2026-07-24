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"Мне больно": Джон Бон Джови неожиданно прервал концерт в Нью-Йорке (видео)

13:34 24.07.2026 Пт
2 мин
Артисту пришлось извиняться перед публикой
aimg Наталия Крижановская
"Мне больно": Джон Бон Джови неожиданно прервал концерт в Нью-Йорке (видео) Джон Бон Джови (фото: Getty Images)
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Легенда рок-музыки Джон Бон Джови неожиданно остановил концерт в Нью-Йорке. Просто во время выступления артист понял, что не может продолжать шоу из-за проблем со здоровьем.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Deadline.

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Концерт завершился после главного хита

Инцидент произошел во время восьмого из девяти запланированных концертов группы Bon Jovi на знаменитой арене Madison Square Garden. Предварительно известно, что музыканты выступали около полутора часов, однако завершить запланированную программу так и не смогли.

Последней песней вечера стала известная композиция "Livin' on a Prayer". Ее Джон Бон Джови исполнил вместе с Пэтом Монаганом, фронтменом группы "Train". Из-за проблем с голосом часть вокальных партий артисту помогали исполнять сами зрители.

После этого музыкант попрощался с публикой и честно объяснил, почему вынужден закончить концерт раньше. Он извинился перед поклонниками и признался, что в этот вечер не смог показать себя по полной.

"Мне жаль, мне больно, и вы не получаете от меня лучшего", – сказал он.

Что произошло с Джоном Бон Джови

Несмотря на неожиданное завершение концерта, артист заверил фанатов, что это выступление не отменено навсегда. По его словам, команда обязательно найдет возможность провести шоу в другой день. Поэтому музыкант попросил зрителей не выбрасывать свои билеты.

"Не выбрасывайте билетные корешки, я что-нибудь придумаю", - пообещал он.

Позже представители группы объяснили, что причиной проблем со здоровьем у Бон Джови стала острая форма синусита. Именно поэтому певец не смог продолжить выступление и был вынужден досрочно завершить концерт.

Стоит заметить, что для Джона Бон Джови проблемы с голосом - не новая тема. Еще в 2022 годумузыкант перенес операцию на голосовых связях , после которой ему пришлось длительное время восстанавливаться.

О сложном периоде в своей карьере артист рассказал в документальном сериале "Thank You, Goodnight: Bon Jovi Story", где поделился подробностями борьбы за возможность снова полноценно выступать на сцене.

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